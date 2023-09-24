16 человек погибли в результате пожара на шахте в Китае
Фото: pixabay
В результате пожара на шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая погибли 16 человек, сообщает Zakon.kz.
Как сообщило Центральное телевидение Китая, инцидент произошел на угольной шахте Шаньцзяошу в районе города Паньчжоу 24 сентября.
По предварительным данным, огонь вспыхнул на конвейерной ленте. Шестнадцать рабочих оказались заблокированными и не смогли выбраться наружу.
Пожарные уже устранили возгорание.
21 сентября сообщалось о произошедшем ЧП в подмосковной Балашихе, где в результате взрыва семь человек погибли и еще 15 пострадали.
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