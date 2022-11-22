В Казахстане зимнее дизельное топливо подорожало почти на 31% за год

По итогам октября этого года цены на дизельное топливо выросли на 12,5% за год. Летнее дизтопливо подешевело на 1,3%, а зимнее, наоборот, подорожало сразу на 30,7%. Такие данные содержатся в отчете Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Больше всего рост цен на дизельное топливо ощутили жители Актюбинской области: на 27,9% за год. В тройке антилидеров также оказались Абайская (+24,6%) и Восточно-Казахстанская (+24,4%) области.

Наименьшее годовое удорожание было зарегистрировано в Алматинской области: на 0,5%. В Шымкенте, Жамбылской и Жетысуской областях цены остались на уровне октября прошлого года. В Туркестанской области дизтопливо подешевело на 1,8%.

За январь – октябрь текущего года в Казахстане произвели 4,6 млн тонн дизельного топлива — на 9,7% больше, чем годом ранее. За 2021 год в стране производство выросло на 6,6% за год, до 5 млн тонн дизтоплива, пишет еnergyprom.kz.

По итогам января – августа текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на дизтопливо на 99,3%, против 97,3% годом ранее. Производство за этот период составило 3,6 млн тонн — на 7,9% больше, чем годом ранее.

Импорт и экспорт дизельного топлива были ожидаемо незначительны: лишь 23,8 тыс. тонн (в 3,9 раза меньше, чем годом ранее) и 60,5 тыс. тонн (в 3,4 раза меньше) соответственно.

22 августа в Казахстане были установлены дифференцированные цены на дизельное топливо. Тогда и вступил в силу приказ Министерства энергетики РК о предельных ценах на розничную реализацию нефтепродуктов.