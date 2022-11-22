Российская делегация встретится со спецпосланником ООН по Сирии в Астане
Спецпредставитель РФ по Сирии Александр Лаврентьев ответил на вопросы журналистов перед началом сессии двусторонних консультаций в рамках 19-й встречи высокого уровня по Сирии в Астане.
"Все делегации в Астану прибыли, в том числе и наблюдатели. Прибыла представительная делегация ООН во главе со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном. С ним мы намерены обсудить вопросы продвижения вперед политического процесса и работы конституционного комитета (комитет, собирающийся в Женеве для разработки новой конституции Сирийской Арабской Республики. – Прим. ред.). Вопросы, на которых мы планируем сосредоточить внимание – прежде всего стабилизация ситуации, также детально рассмотрим вопросы безопасности". Спецпредставитель РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Он отметил, что на территории Сирийской Арабской Республики в последнее время активизировались террористические организации не только так называемого Исламского государства, но и другой направленности. Они действуют как в центральных районах Сирии, так и на юге, в том числе – в Идлибе, а также на северо-востоке и в Заевфратье.
По словам Александра Лаврентьева, с учетом активизации террористических групп, полное прекращение огня на территории Сирии, к которому призывает международное сообщество, пока малодостижимо.