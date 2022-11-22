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Российская делегация встретится со спецпосланником ООН по Сирии в Астане

Казахстан, Астана, Сирия, переговоры, Лаврентьев Фото: Zakon.kz
Спецпредставитель РФ по Сирии Александр Лаврентьев и члены российской делегации планируют встретиться в Астане со спецпосланником ООН Гейром Педерсеном, чтобы обсудить вопросы сирийского урегулирования, передает корреспондент Zakon.kz 22 ноября.

Спецпредставитель РФ по Сирии Александр Лаврентьев ответил на вопросы журналистов перед началом сессии двусторонних консультаций в рамках 19-й встречи высокого уровня по Сирии в Астане.

"Все делегации в Астану прибыли, в том числе и наблюдатели. Прибыла представительная делегация ООН во главе со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном. С ним мы намерены обсудить вопросы продвижения вперед политического процесса и работы конституционного комитета (комитет, собирающийся в Женеве для разработки новой конституции Сирийской Арабской Республики. – Прим. ред.). Вопросы, на которых мы планируем сосредоточить внимание – прежде всего стабилизация ситуации, также детально рассмотрим вопросы безопасности". Спецпредставитель РФ по Сирии Александр Лаврентьев

Он отметил, что на территории Сирийской Арабской Республики в последнее время активизировались террористические организации не только так называемого Исламского государства, но и другой направленности. Они действуют как в центральных районах Сирии, так и на юге, в том числе – в Идлибе, а также на северо-востоке и в Заевфратье.

По словам Александра Лаврентьева, с учетом активизации террористических групп, полное прекращение огня на территории Сирии, к которому призывает международное сообщество, пока малодостижимо.

 

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