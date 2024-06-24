Эрдоган и Путин в Астане планируют обсудить урегулирование конфликта в Украине

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о том, что Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с Владимиром Путиным в Астане, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Украине, сообщает Zakon.kz.

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