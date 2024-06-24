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Эрдоган и Путин в Астане планируют обсудить урегулирование конфликта в Украине

Эрдоган и Путин планируют встретиться в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 22:41 Фото: kremlin.ru
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о том, что Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с Владимиром Путиным в Астане, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Украине, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава МИД рассказал в интервью телеканалу Habertürk.

"В ближайшие дни господин президент, вероятно, встретится с господином Путиным в Казахстане", – сказал Фидан.

3-4 июля 2024 года в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом стало известно из сообщения пресс-службы главы государства Касым-Жомарта Токаева.

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