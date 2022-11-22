Глава Минсельхоза заверил, что казахстанцам хватит овощей зимой

В кулуарах правительства министра сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев прокомментировал по поводу обеспеченности казахстанцев овощами на зимний период, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минсельхоза, в настоящее время ситуация как с обеспечением овощей, так и с ценами на них стабильная.

"По овощам – ситуация стабильная. Вы в магазин ходите же? Видите, картофель стоит 130-140 тенге. Никогда такого не было. Мы в этом году по овощам с 4,2 млн тонн до 4,9 млн тонн подняли. Полностью по картофелю, по моркови, по капусте мы закрыли свою потребность. Я думаю, что так и будет. Касательно огурцов и помидоров, то у нас ежегодно, это не первый год так. В октябре, ноябре у нас открытый грунт заканчивается и их продукция уходит с рынков. Появляется закрытый грунт. Он дороже. В связи с этим этот небольшой скачок цен, он всегда бывает, но то, что 1,5 тысячи помидоры – это не есть хорошо". Ербол Карашукеев

Поэтому, как он добавил, у ведомства есть план –вводятся закрытые площади, увеличиваются объемы теплиц. Финансируется это все динамично.

"Здесь только можно будет один ответ дать – нужно увеличивать объем производства. Для этого все необходимые меры предусмотрены. Будем финансировать дальше, увеличивать объемы закрытого грунта, который выращивается. Конечно, тут есть проблема, что часть овощей в виде огурцов и помидоров у нас еще и экспортируется. Больше надо экспортировать, я думаю, что сейчас цены стабилизируются. Вот этот скачок от открытого грунта к закрытому грунту он ежегодно происходит, поэтому каждый год мы увеличиваем площади производства и огурцов и помидоров. Я думаю, что ситуация стабилизируется". Ербол Карашукеев

Отвечая на вопрос, хватит ли овощей казахстанцам этой зимой и не возникнет ли дефицита по некоторым, как это было в прошлые годы, он заверил, что объемов достаточно.

"Конечно, у нас порядка 4 млн тонн картофеля, из них 2 млн тонн – это организованные хозяйства. Половина из них – это личные подсобные хозяйства. Половина села сами себя обеспечивают. В этом году у нас с 4,2 млн тонн до 4,7 млн тонн увеличилось производство овощей – картофеля, по всем видам овощной группы у нас наблюдается увеличение урожайности. Качество очень хорошее". Ербол Карашукеев

Министр указал, что сейчас сельхозтоваропроизводители закладывают все это в овощехранилища.

При этом, например, картофелем Казахстан не только себя обеспечивает, но еще и соседние приграничные государства, такие как Узбекистан и Россия.

"Но в первую очередь мы ведем контроль, смотрим, чтобы наших овощей хватило для внутреннего рынка. Сейчас у нас никаких сомнений нет, овощей хватит, год был хорошим, мы обеспечим всем". Ербол Карашукеев

В октябре 2022 года аналитики сообщали, что за год цены на свежие овощи в Казахстане выросли на 10%. Кроме того, согласно отчету, импорт овощей в страну значительно перевешивает экспорт.