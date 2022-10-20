В Казахстане овощи подорожали за год на 10%
В отчете исследователей еnergyprom.kz за 20 октября приведены следующие показатели:
огурцы подорожали на 29,6%;
помидоры — на 21,8%;
репчатый лук — на 13,9%;
картофель — на 13,2%.
В то же время подешевели морковь и белокочанная капуста.
Эксперты уточняют, что жители Алматинской области ощутили повышение цен сильнее всего. Также овощи заметно подорожали в Жетысуской и Атырауской областях.
Однако в Жамбылской и Улытауской областях замечено снижение цен.
В 2022 году по основным видам овощей импорт в Казахстан в разы превышает экспорт из республики, добавляют аналитики.
К примеру, по итогам января – июля импорт баклажанов превышает экспорт в 67,3 раза, перца — в 47,6 раза, капусты — в 18,3 раза.
17 октября аналитики рассказали о том, что в Казахстане рыба подорожала на 15% за год. Рост цены сильнее всего ощутили жители Павлодарской, Костанайской и Мангистауской областей.