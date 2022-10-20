В Казахстане овощи подорожали за год на 10%

По информации казахстанских аналитиков, за год цены на свежие овощи выросли на 10%. Кроме того, согласно отчету, импорт овощей в страну значительно перевешивает экспорт, сообщает Zakon.kz.

В отчете исследователей еnergyprom.kz за 20 октября приведены следующие показатели:

огурцы подорожали на 29,6%;

помидоры — на 21,8%;

репчатый лук — на 13,9%;

картофель — на 13,2%.

В то же время подешевели морковь и белокочанная капуста.

Эксперты уточняют, что жители Алматинской области ощутили повышение цен сильнее всего. Также овощи заметно подорожали в Жетысуской и Атырауской областях.

Однако в Жамбылской и Улытауской областях замечено снижение цен.

В 2022 году по основным видам овощей импорт в Казахстан в разы превышает экспорт из республики, добавляют аналитики.

К примеру, по итогам января – июля импорт баклажанов превышает экспорт в 67,3 раза, перца — в 47,6 раза, капусты — в 18,3 раза.

17 октября аналитики рассказали о том, что в Казахстане рыба подорожала на 15% за год. Рост цены сильнее всего ощутили жители Павлодарской, Костанайской и Мангистауской областей.