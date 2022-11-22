В Таразе во второй раз "заминировали" колледж

Фото: Zakon.kz

22 ноября на страницу Жамбылского политехнического колледжа пришло письмо о заложенных бомбах в двух корпусах. В нем говорилось, что в корпусах колледжа, расположенных по проспекту Толе би и улице Домалак ана, заложены бомбы, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: