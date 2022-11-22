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Законодательство РК

В Таразе во второй раз "заминировали" колледж

Тараз Фото: Zakon.kz
22 ноября на страницу Жамбылского политехнического колледжа пришло письмо о заложенных бомбах в двух корпусах. В нем говорилось, что в корпусах колледжа, расположенных по проспекту Толе би и улице Домалак ана, заложены бомбы, сообщает Zakon.kz.

Эвакуировали 1700 студентов, сотрудников колледжа и других граждан.

В корпусе, который находится по улице Домалак ана, бомбу не обнаружили. Второе здание проверяют саперы.

Начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Оказалось, что 21 ноября в Таразе уже "минировали" два корпуса политехнического колледжа, которые находятся по тому же адресу.

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