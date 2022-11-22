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Нужно ли платить налоги при покупке и продаже криптовалюты в РК

нужно ли платить налоги при продаже криптовалюты Фото: Zakon.kz
Если ИП или ТОО планирует заниматься покупкой и продажей криптовалюты, то какие налоги, отчеты и налоговый режим необходимо представлять и применять. Такой вопрос прозвучал на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов ответили, что согласно закону "Об информатизации" выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов на территории РК запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законами.

Вместе с тем в комитете добавили, что на сегодняшний день на территории республики официально функционирующие криптобиржи отсутствуют, а криптобиржа Binance, получившая лицензию МФЦ "Астана", все еще проходит этапы регистрации и на данный момент не функционирует в полном объеме.

Однако там отметили, что криптовалюта зачастую обменивается на зарубежных криптобиржевых площадках, тем самым оборот криптовалюты происходит за пределами РК.

"Если лицо совершает действия на зарубежной криптобирже, то возникает обязательство уплаты подоходного налога в соответствии с положением п. 1 ст. 332 Налогового кодекса, где доходом является стоимость реализации имущества", – заключили в КГД.

Криптовалюта это разновидность цифровых денег, которые используются участниками оборота для проведения расчетов в интернете. Единицей данной валюты является "coin", что в переводе с английского языка означает "монета". Криптовалюта существует только в электронном виде. В основе этих виртуальных денег лежит специальная технология блокчейн.

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Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан
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