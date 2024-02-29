Комитет государственных доходов Министерства финансов РК объяснил, как платить налоги при покупке и продаже криптовалюты в Казахстане, сообщает Zakon.kz..

Как уточняется, покупать и продавать криптовалюту на территории страны разрешено на биржах цифровых активов Международного финансового центра "Астана".

"В соответствии со ст. 331, 332 Налогового кодекса доходы от продажи цифровых активов физическими лицами относятся к имущественному доходу. При реализации цифровых активов возникает доход от прироста стоимости независимо от периода владения. Доходом от прироста стоимости при реализации цифровых активов является положительная разница между стоимостью реализации и стоимостью его приобретения. Доход от прироста стоимости подлежит обложению индивидуальным подоходным налогом в размере 10%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что платить налоги физические лица должны самостоятельно.

"Такие доходы указываются в налоговой декларации физического лица. По итогам года сдается декларация по индивидуальному подоходному налогу по форме 240.00, а при вхождении во всеобщее декларирование – декларация о доходах и имуществе по форме 270.00". Пресс-служба КГД

Между тем, согласно п. 3 ст. 35 Предпринимательского кодекса, физическое лицо, не использующее труд работников на постоянной основе, вправе не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя при получении имущественного дохода. Соответственно, при получении таких доходов регистрация в качестве предпринимателя не обязательна.

Ранее, в октябре 2023 года, сообщалось, что в Казахстане сложился спорный правовой статус для крипты – добывать ее можно, но проводить финансовые операции нельзя. Что мешало в РК получить налоги с майнеров, имеющих доход с криптовалют, выяснял корреспондент Zakon.kz.