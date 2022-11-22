В Туркестане в день выборов родились близнецы Касым и Жомарт
Фото: pixabay
20 ноября в Тюлькубасской центральной районной больнице родилась двойня. Близнецам, родившимся в день выборов, родители дали имена Касым и Жомарт, сообщает Zakon.kz.
По данным акимата Туркестанской области, женщине была успешно проведена экстренная операция.
Врачи уточнили, что младенцы весили 3500 и 2700 граммов. Также маме вручили подарки.
Состояние малышей и их мамы хорошее.
Ранее сообщалось, что в 2009 году в Актау родились близнецы Касым и Жомарт. Сейчас мальчики учатся в восьмом классе специализированного физико-математического лицея. Позднее стало известно, что близнецы получили письмо от президента.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ