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В Туркестане в день выборов родились близнецы Касым и Жомарт

Близнецы Касым и Жомарт родились в Туркестане в день выборов Фото: pixabay
20 ноября в Тюлькубасской центральной районной больнице родилась двойня. Близнецам, родившимся в день выборов, родители дали имена Касым и Жомарт, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата Туркестанской области, женщине была успешно проведена экстренная операция.

Врачи уточнили, что младенцы весили 3500 и 2700 граммов. Также маме вручили подарки.

Состояние малышей и их мамы хорошее.

Ранее сообщалось, что в 2009 году в Актау родились близнецы Касым и Жомарт. Сейчас мальчики учатся в восьмом классе специализированного физико-математического лицея. Позднее стало известно, что близнецы получили письмо от президента.

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