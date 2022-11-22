Снег, метель, гололед – прогноз погоды в Казахстане на 23 ноября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке – снег.

По республике ожидаются туман, гололед, на западе, востоке, юго-востоке – усиление ветра, на востоке, северо-западе РК – метель.

В горных и предгорных районах Жетысуской области, на юге и в горных районах Алматинской области, на северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на юге Абайской области – сильный снег.

В Астане – переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер восточных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15...-17°C, днем -12...-14°C.

В Алматы – облачно, осадки, временами сильные (преимущественно дождь), туман. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°C, днем +5...+7°C.

В Шымкенте – переменная облачность, в первой половине ночи дождь. Ночью и утром временами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°C, днем +14...+16°C.