Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Снег, метель, гололед – прогноз погоды в Казахстане на 23 ноября

прогноз погоды в Казахстане на 23 ноября Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке – снег.

По республике ожидаются туман, гололед, на западе, востоке, юго-востоке – усиление ветра, на востоке, северо-западе РК – метель.

В горных и предгорных районах Жетысуской области, на юге и в горных районах Алматинской области, на северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на юге Абайской области – сильный снег.

В Астане – переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер восточных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15...-17°C, днем -12...-14°C.

В Алматы – облачно, осадки, временами сильные (преимущественно дождь), туман. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°C, днем +5...+7°C.

В Шымкенте – переменная облачность, в первой половине ночи дождь. Ночью и утром временами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°C, днем +14...+16°C.

Читайте также

В Туркестане в день выборов родились близнецы Касым и Жомарт

Азербайджанские СМИ оценили выборы в Казахстане

NASA опубликовало новые фото Луны

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды
Какие знаки зодиака по-настоящему влюбляются один раз в жизни
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
Напиток
О побочных эффектах чая рассказали ученые
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления