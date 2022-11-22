Пилот по возврату НДС участникам зернового рынка продлят до 1 июля 2024 года

Комитет госдоходов подготовил изменения в правила и сроки реализации пилотного проекта по упрощенному возврату суммы превышения налога на добавленную стоимость участникам зернового рынка, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается продлить реализацию пилотного проекта по упрощенному возврату суммы превышения НДС участникам зернового рынка с 1 декабря 2021 года по 30 июня 2024 года.

Согласно принятому ранее документу срок действия проекта завершается 31 декабря 2022 года.

Так, говорится, что возврат превышения НДС в рамках пилотного проекта осуществляется по суммам, возникшим в налоговых периодах с третьего квартала 2021 года по четвертый квартал 2023 года.

На текущий период действует с третьего квартала 2021 года по второй квартал 2022 года.

Для получения возврата суммы превышения НДС экспортер подает в орган государственных доходов требование о возврате суммы превышения НДС, указанное в декларации по НДС за налоговый период, в котором экспортер или его поставщик являлись участниками пилотного проекта по упрощенному возврату суммы превышения налога на добавленную стоимость участникам зернового рынка.

При определении суммы превышения НДС, подлежащей к возврату, учитываются:

экспорт товаров, по которому поступила валютная выручка на банковские счета налогоплательщика в уполномоченных банках на территории республики;

факт вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС, в таможенной процедуре экспорта;

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 декабря 2022 года.