В Казахстане планируют исключить излишний возврат НДС недобросовестным поставщикам

Комитет госдоходов подготовил изменения в Правила возврата превышения налога на добавленную стоимость и применения системы управления рисками в целях подтверждения достоверности суммы превышения налога на добавленную стоимость, а также критериев степени риска, сообщает Zakon.kz.

В частности, вносится поправка с целью исключения незаконного и излишнего возврата превышения налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета при отсутствии фактической уплаты поставщиками товаров (работ и услуг) начисленных сумм НДС при изменении сроков исполнения налоговых обязательств, а также подачи ими дополнительных форм налоговой отчетности.

В КГД отметили, что наличие у поставщиков товаров, работ, услуг нарушений налогового законодательства, таких как неисполнение налогового обязательства по уплате НДС, изменение срока уплаты, а также представление дополнительной налоговой отчетности в период налоговой проверки, приводит к потерям бюджета по НДС и, соответственно, к снижению налоговых поступлений.

Предлагаемые поправки исключают излишний возврат НДС по таким недобросовестным поставщикам.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 декабря.