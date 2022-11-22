Директор КИСИ: "Я уехал из одного Казахстана, а вернулся совсем в другой"

Большие политические преобразования, начавшиеся в Казахстане в этом году, подготовят почву для экономической модернизации и трансформации, заявил в интервью журналисту Zakon.kz директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Еркин Тукумов.

– Еркин Валитханович, сегодня Центральная избирательная комиссия Казахстана озвучила окончательные итоги выборов президента страны. Победу одержал Касым-Жомарт Токаев, набрав абсолютное большинство голосов – 81,31%. Понятно, это было ожидаемо, и все же, о чем это говорит и в каких условиях, на ваш взгляд, прошло это большое политическое событие страны.

– Большое, как говорится, видится издалека. У меня была возможность увидеть большое издалека. Как вы знаете, я долгое время был за рубежом и в Казахстан вернулся в начале этого года. Сейчас я могу уверенно сказать, что я уехал из одного Казахстана, а приехал в совершенно другой: общество, государство, власть изменились кардинальным образом, особенно после январских событий. Думаю, это обстоятельство в немалой степени повлияло на ход всей избирательной кампании в целом и участие граждан в выборах в частности.

Мы все видели, что многие казахстанцы приняли активное участие в голосовании, и тот факт, что действующий президент Касым-Жомарт Токаев уверенно одержал победу, говорит о многом. Это не случайность, это закономерность. Хотя, надо понимать, выборы президента проходили в непростых условиях.

– Что вы имеете в виду?

– Давайте вспомним, с чего начался этот год для казахстанцев – с тяжелых январских событий, всколыхнувших всю страну. Плюс сложная геополитическая обстановка в мире, беспрецедентная турбулентная ситуация, которые, конечно же, тоже влияют на Казахстан. То есть внешний фактор в жизни нашей страны в последние годы сильно возрос, и это нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому мы без ложной скромности можем сказать, что нам очень повезло с президентом, как с политиком и дипломатом международного уровня, который очень хорошо знает ситуацию в мире и имеет большой авторитет на международной арене.

– Именно с этим вы связываете то, что нынешние выборы прошли достаточно спокойно?

– Не только с этим, здесь имеются и другие факторы. Требуя трансформации Казахстана в демократическое транспарантное справедливое государство, наше общество, с одной стороны, поняло, особенно на фоне январских событий, что невозможно достичь этих целей в неспокойных нестабильных политических условиях, что это возможно только при твердой политической и экономической стабильности.

Выдав большой мандат доверия действующему президенту, народ Казахстана выразил надежду, что власть сможет достичь тех амбициозных целей и задач, которые поставлены в части политической, экономической, социальной трансформации страны, в создании процветающего государства, где будут уважать права граждан, где будет честный справедливый суд и соблюдены другие составляющие такой страны.

– Президент избран на семь лет. Какие задачи, по вашему мнению, стоят теперь перед Казахстаном в ближайшие семь лет и будут ли они действительно выполнены?

– Семь лет – достаточный срок для реализации самых амбициозных задач. Главное, должна быть выстроена четкая стратегия экономического, политического, социального развития страны. И если будет дан правильный старт, то семилетний срок более чем достаточен для осуществления самых грандиозных планов.

На мой взгляд, политические преобразования, начавшиеся в этом году, подготовят почву для экономической модернизации, экономической трансформации. Если мы говорили, что политический застой привел к экономическому застою, то теперь логично будет предполагать, что политическая конкуренция приведет к экономической конкуренции, к диверсификации, о которой мы давно и много говорим, но мало что делаем.

Об этом глава государства тоже часто говорил. В частности, о том, что мы, развивая нефтяную сферу, практически мало продвинулись в нефтехимии и других смежных областях, что нам необходимо развивать транзитные пути, создавать более сложную экономику, не зависящую от сырьевой волатильности. Это все и есть амбициозные задачи, и я считаю, что они нам под силу.

– А кто, собственно, будет выполнять эти амбициозные задачи, проекты, планы?

– Хороший вопрос. Здесь речь идет о человеческом капитале как с количественной, так и с качественной стороны. Если мы ставим перед собой такие амбициозные задачи, как диверсификация экономики и другие, то нам, конечно, нужно будет вступить в острую конкуренцию за умы, за лучших талантливых продвинутых молодых специалистов и профессионалов.

К слову, среди них есть немало казахов и казахстанцев, которые в разное время уехали в разные страны и добиваются там больших успехов и достижений в своих сферах. Думаю, они будут очень востребованы в Казахстане, их надо приглашать к себе. Чем больше у нас будет таких талантов, тем больше будет достижений, и мы сможем конкурировать на мировых рынках, соответствовать всем международным критериям и требованиям.

Хотим мы того или не хотим, нам нужно меняться, и в первую очередь менять свое сознание. Время местечковых подходов и популистских лозунгов прошло. Надо работать и не бояться конкуренции. Поэтому мы должны создавать все условия для привлечения высококвалифицированных специалистов во всех отраслях и науке.

Качественная сторона кадрового вопроса кроется в образовании, науке, развитии инноваций. Государство уже начало делать некоторые шаги в данном направлении, воссоздав Академию наук, увеличив финансирование на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. – Прим. ред.). Свой вклад в это дело вносит и Казахстанский институт социологических исследований, развивая свои центры в других странах совместно с международными аналитическими организациями.

Я обозначил лишь небольшую часть задач, стоящих перед Казахстаном, но их гораздо больше. Они выполнимы, мы уже созрели для этого. У нас сформированы достаточно активное гражданское общество, гражданская позиция. У нас есть понимание необходимости создания демократического, правового государства. У нас есть понимание сбалансированной внешней политики, есть понимание дружбы со всеми нашими соседями. Это немало. Главное теперь – какой будет дан старт.