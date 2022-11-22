В Казахстане на смену программе "Нұрлы жер" пришла новая концепция

Новый документ предусматривает развитие жилищно-строительной отрасли до 2026 года.

Концепция, принятая постановлением правительства 23 сентября текущего года, призвана решить многие наболевшие вопросы в этой сфере. Это и реконструкция устаревшего жилищного фонда, обновление коммунальных сетей, удовлетворение возросшего спроса на жилье в городах республики, прежде всего, среди социально уязвимых слоев населения.

Большая роль в решении данных вопросов отводится как местным исполнительным органам, так и национальному оператору – Казахстанской жилищной компании (КЖК).

Концепция развития жилищно-строительной отрасли до 2026 года пришла на замену утратившей силу Государственной программе жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы. Новый документ учитывает передовой опыт зарубежных стран, а также опыт ранее действовавших в Казахстане программ жилищного строительства.

Поэтому концепция включает в себя ранее действовавшие, зарекомендовавшие себя механизмы государственной поддержки и новые направления развития.

При этом все важные вопросы, заложенные в концепции, будут решаться при непосредственном участии Казахстанской жилищной компании. Как единый оператор, она будет работать в 4-х главных направлениях, о которых сегодня расскажем подробнее.

Финансирование строительства социального кредитного жилья и проектов реновации

По данному направлению КЖК будет предоставлять местным исполнительным органам облигационные займы по ставке до 4,25% годовых за счет микширования средств Национального фонда РК и привлеченных рыночных средств, а также средств Национального Банка РК по пилотному проекту "Шаңырак".

Таким образом, КЖК будет выкупать облигации местных исполнительных органов. А они на полученные средства построят жилье для дальнейшей реализации социально уязвимым категориям граждан.

Гарантии по долевому строительству

Как известно, в Казахстане заключать договора долевого участия с потенциальными покупателями могут только те застройщики, которые получили гарантию КЖК. При этом для ее получения им нужно подтвердить свою финансовую устойчивость, а также соответствие другим критериям в ходе проверки Казахстанской жилищной компанией.

В этом помогает и единая информационная система "Казреестр", которой управляет КЖК. В системе проводится регистрация договоров долевого участия, а также исключается возможность так называемых "двойных" продаж жилья.

Субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам частных застройщиков и ипотечных жилищных займов населения

Для строительства новых домов в городах Казахстана КЖК в рамках Концепции сделает для застройщиков более доступными условия финансирования. КЖК возместит застройщику часть банковской ставки вознаграждения, снизив его финансовую нагрузку. В свою очередь, стройкомпания должна предложить покупателям не менее 50% готового жилья по фиксированной цене, установленной Концепцией.

Так, стоимость 1 квадратного метра должна составлять:

не более 310 тыс. тенге – в Астане, Алматы и их пригородных зонах;

не более 260 тыс. тенге − в Шымкенте, Атырау, Актау;

не более 220 тыс. тенге − в других регионах.

Строительство арендного жилья

КЖК будет выкупать готовое или строящееся жилье у частных застройщиков и передавать его в аренду с выкупом очередникам местных исполнительных органов. При этом стоимость 1 кв.м приобретаемого жилья также не должна превышать лимиты, установленные Концепцией (указаны выше). Информацию о потребности в арендном жилье и количестве очередников в регионах страны в КЖК будет направлять уполномоченный орган.

К примеру, в 2023 году по данному механизму КЖК планирует закупить около 40 тысяч квадратных метров жилья. Компания в настоящее время открыта для сотрудничества с потенциальными застройщиками, готовыми предложить жилье по стоимости, установленной концепцией. Оно должно быть в чистовой отделке, готовым для проживания и соответствовать критериям КЖК.

Отметим, что, в целом, благодаря реализуемым КЖК механизмам, вклад компании в строительство многоквартирных жилых домов в Казахстане в 2021 году составил 24,9%.