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Финансы

В Казахстане предложили допустить больше банков к программе льготной ипотеки

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Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подготовило пакет законодательных поправок, предусматривающих участие банков второго уровня в системе жилищных строительных сбережений (ЖСС), сообщили 24 июня Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день кредитование в рамках ЖСС осуществляет только АО "Отбасы банк". Ставки по жилищным займам в этом банке варьируются от 3,5% до 5% годовых.

"Система ЖСС представляет собой привлечение денег вкладчиков в жилищные строительные сбережения, начисление премии государства и предоставление вкладчикам ипотечных жилищных займов. На сегодня ставки вознаграждения по жилищным займам Отбасы банка составляют от 3,5% до 5% годовых. Вместе с тем в целях стимулирования конкуренции на рынке ипотечного кредитования, а также дальнейшего развития ЖСС агентством разработаны законодательные поправки, предусматривающие право банков второго уровня привлекать средства вкладчиков в ЖСС и предоставлять жилищные займы", – рассказали в АРРФР.

В ведомстве отметили, что законодательные поправки включены в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка", который находится на согласовании в государственных органах и планируется к обсуждению в Мажилисе Парламента в августе 2025 года. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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