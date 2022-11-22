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Подростки-автоворы попали на камеру в Астане

Подростков-автоворов попали на камеру в Астане Фото: polisia.kz
В Астане несовершеннолетние автоворы ограбили незапертую машину на сумму 800 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Юрист автоцентра обратился в полицию по поводу кражи из автомобиля, находящегося в салоне.

Как рассказали в ДП города, вечером подростки проходили мимо "Автоцентра Бавария Астана" по ул. Кабанбай батыра и пролезли на территорию через шлагбаум.

"Обнаружив на парковке незапертые машины, они проникли в салон BMW Х6. После чего украли солнцезащитные очки, зарядное устройство и запасной ключ от машины", – сообщили в полиции.

По подозрению в краже задержаны несовершеннолетние в возрасте 17 лет. Они были переданы законным представителям.

По факту кражи проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК.

Вещественные доказательства изъяты. Несовершеннолетние взяты на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции.

3 ноября в Алматы была обезврежена группа серийных автоворов. По данным правоохранительных органов, доказано более 20 фактов совершенных краж из автомашин.

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