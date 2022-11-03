В Алматы обезврежена группа серийных автоворов

В Алматы полицейские обезвредили группу серийных автоворов. По данным правоохранительных органов, доказано более 20 фактов совершенных краж из автомашин, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации с сайта polisia.kz, в серии краж из салонов автомашин подозревают гражданина Г. 1994 г. р. и его соучастника – гражданина Н. 1994 г. р.



По словам начальника Управления полиции Ауэзовского района Улана Абулхайыра, с заявлением о краже обратился местный житель. Он сообщил, что неизвестные разбили стекла, проникли в автомашину Volkswagen Touareg и похитили личное имущество.

Ущерб, нанесенный потерпевшему, составляет 1,5 млн тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам нашего подразделения удалось выйти на след злоумышленников и скупщиков краденого. Установлено, что подозреваемые совершили 10 преступлений на территории нашего района и более 20 по городу, – рассказал он.

Он отметил, что при задержании у них также было изъято страйкбольное оружие, которое также было украдено.





Фото: polisia.kz



Известно, что в прошлом оба фигуранта уже были неоднократно судимы за совершение краж чужого имущества.

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В настоящее время задержанные дают признательные показания в совершении хищений. Они водворены в ИВС. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК ("Кража").

Ранее сообщалось, что в Алматы провели три спецоперации. У задержанных было изъято 13 ружей, украденных во время январских беспорядков.