Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы обезврежена группа серийных автоворов

В Алматы обезврежена группа серийных автоворов Фото: polisia.kz
В Алматы полицейские обезвредили группу серийных автоворов. По данным правоохранительных органов, доказано более 20 фактов совершенных краж из автомашин, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации с сайта polisia.kz, в серии краж из салонов автомашин подозревают гражданина Г. 1994 г. р. и его соучастника – гражданина Н. 1994 г. р.

По словам начальника Управления полиции Ауэзовского района Улана Абулхайыра, с заявлением о краже обратился местный житель. Он сообщил, что неизвестные разбили стекла, проникли в автомашину Volkswagen Touareg и похитили личное имущество.

Ущерб, нанесенный потерпевшему, составляет 1,5 млн тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам нашего подразделения удалось выйти на след злоумышленников и скупщиков краденого. Установлено, что подозреваемые совершили 10 преступлений на территории нашего района и более 20 по городу, – рассказал он.

Он отметил, что при задержании у них также было изъято страйкбольное оружие, которое также было украдено.


В Алматы обезврежена группа серийных автоворов

Фото: polisia.kz

Известно, что в прошлом оба фигуранта уже были неоднократно судимы за совершение краж чужого имущества.

Новость по теме

Россияне в Казахстане: полное руководство по регистрации в стране

В настоящее время задержанные дают признательные показания в совершении хищений. Они водворены в ИВС. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК ("Кража").

Ранее сообщалось, что в Алматы провели три спецоперации. У задержанных было изъято 13 ружей, украденных во время январских беспорядков.

Читайте также

В Усть-Каменогорске накрыли секс-притон

В Жетысуской области пытались незаконно провезти тонну рыбы

В полиции Алматы подтвердили, что в отношении Рамиля Мухоряпова заведено уголовное дело

Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Досаев обратился с призывом к алматинцам
Досаев обратился с призывом к алматинцам
дорога
Метель, гололед и ветер ожидаются в Казахстане в четверг
дни отдыха планируют перенести в июле 2023 года
В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления