Ограничения введены на трассе Алматы-Усть-Каменогорск

Фото: pixabay

В области Абай с 18:30 22 ноября из-за непогоды будет ограничено движение для грузовых транспортных средств с прицепом и полуприцепом на автомобильной дороге республиканского значения Алматы-Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

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