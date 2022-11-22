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Ограничения введены на трассе Алматы-Усть-Каменогорск

зима Фото: pixabay
В области Абай с 18:30 22 ноября из-за непогоды будет ограничено движение для грузовых транспортных средств с прицепом и полуприцепом на автомобильной дороге республиканского значения Алматы-Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

Ограничения введены на 615- 967 км - это участок от границы Алматинской области до села Калбатау.

Важно отметить, что данный отрезок находится на реконструкции ТОО "СП "СинеМидасСтрой". Для предотвращения снежного коллапса на данном участке автодороги задействовано 20 единиц спецтехники и 32 человека."Казавтожол"

Ранее синоптики предупредили, что 23 ноября в Казахстане ожидаются снег, метель и гололед.

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