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Археологи нашли древнейший документ с жалобой обманутой невесты

Папирус, жалоба невесты, брачная афера, Египет, раскопки Фото: pexels
Папирус с текстом о брачной афере, произошедшей в III веке до нашей эры, обнаружили археологи в ходе раскопок в Египте, сообщает Zakon.kz.

Находку сделали российские археологи из Центра египтологических исследований РАН (ЦЕИ РАН), пишут "Известия".

В документе обманутая невеста Филумена обращается с просьбой к царю Птолемею наказать обещавшего жениться Нумения. Как сказано в тексте, мужчина вместо свадьбы просто присвоил себе приданое бывшей возлюбленной. По данным издания, это первая известная ученым петиция о невыполнении обязательства о браке.

Рукопись нашли в некрополе Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе. В нем хоронили людей с IV века до нашей эры по IV–VII века нашей эры.

2 марта сообщалось о том, что археологи узнали секреты управления водными ресурсами в Персии.

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