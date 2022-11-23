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США разрешили поставлять российскую нефть в некоторые страны Евросоюза

нефть, США разрешили поставлять нефть из России в некоторые страны Евросоюза Фото: pixabay
Минфин США 23 ноября разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и несколько не имеющих выхода к морю стран ЕС, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие транзакции выведены из-под действия ограничительных мер, пишет ТАСС.

"Все транзакции, запрещенные решением [Минфина США] от 21 ноября 2022 года (...), связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию и не имеющие выхода к морю страны ЕС, как указано в решении Совета ЕС (....) от 3 июня 2022 года, разрешены".Минфин США

Вместе с тем, в ведомстве, что данная лицензия не разрешает операции, запрещенные антироссийскими рестрикциями, введенными США ранее, в том числе операции с лицами, находящимися под американскими блокирующими санкциями.

Минфин США также объявил, что в отношении нефти из России, которая будет проходить существенную переработку за пределами страны, потолок цен действовать не будет. На текущий момент лимит еще не установлен.

19 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники написало о том, что G7 планирует объявить уровень потолка цен на российскую нефть 23 ноября.

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Павел Покровский
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