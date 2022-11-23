Маск пригласил в Twitter известного взломщика iPhone и PlayStation

Илон Маск нанял на работу хакера Джорджа Хотца, который создал первый в мире джейлбрейк (процедура взлома. - Прим.) для iPhone в 2007 году и обошел защиту консолей Sony, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IXBT.com, Хотц, также известный под ником Geohot, основатель стартапа Comma.ai, ориентированный на разработку системы автопилота для машин.

В 2015 году хакер предложил Маску приобрести лицензию на такой автопитот. Вместо этого бизнесмен пригласил специалиста в Tesla, но Хотц отказался.

16 ноября Хотц написал в Twitter, что поддерживает решения Маска насчет "хардкорного режима работы". Он также заявил, что готов на стажировку в Twitter с минимальной оплатой, которая равна прожиточному минимуму в Сан-Франциско. В ответ Маск пригласил разработчика в Twitter.

Сначала специалист займется улучшением расширенного поиска в социальной сети, чтобы пользователи больше не выставляли фильтры вручную.

18 ноября газета New York Times написала о том, что сотни сотрудников Twitter уволились после того, как Илон Маск предложил им определиться: останутся они в компании или получат трехмесячное выходное пособие. При этом оставшийся персонал будет работать "долгими часами и с высокой интенсивностью".