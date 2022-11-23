Два участка на республиканских автодорогах снова открыли для проезда
Фото: pexels
С 08.00 23 ноября в Казахстане снова открыли для проезда два участка республиканских автодорог, сообщает Zakon.kz.
По данным КазАвтоЖол, ограничение движения сняты:
в Абайской области на участке от границы Жетысуской области до села Калбатау автодороги "Алматы – Усть-Каменогорск", 615-967 километры;
в Жетысуской области на участке от города Ушарал до границы Абайской области автодороги "Алматы – Усть-Каменогорск", 558-615 километры.
По-прежнему остается закрытым перевал Алтын-Емель трассы Р-20 "Сарыозек – Коктал", 45-68 километры.
Вечером 22 ноября из-за непогоды дорожники перешли на усиленный круглосуточный режим работы.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ