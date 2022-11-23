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Два участка на республиканских автодорогах снова открыли для проезда

открытие участков республиканских дорог, Жамбылская область, Жетысуская область Фото: pexels
С 08.00 23 ноября в Казахстане снова открыли для проезда два участка республиканских автодорог, сообщает Zakon.kz.

По данным КазАвтоЖол, ограничение движения сняты:

  • в Абайской области на участке от границы Жетысуской области до села Калбатау автодороги "Алматы – Усть-Каменогорск", 615-967 километры;

  • в Жетысуской области на участке от города Ушарал до границы Абайской области автодороги "Алматы – Усть-Каменогорск", 558-615 километры.

По-прежнему остается закрытым перевал Алтын-Емель трассы Р-20 "Сарыозек – Коктал", 45-68 километры.

Вечером 22 ноября из-за непогоды дорожники перешли на усиленный круглосуточный режим работы.

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Павел Покровский
Абайская область Жетысуская область
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