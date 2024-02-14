Движение ограничили на 36 участках автодорог республиканского значения в Казахстане

В 12 областях Казахстана на 36 участках автодорог республиканского значения ограничено движение из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в АО "НК "КазАвтоЖол", по состоянию на 9:00 14 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на 36 участках автодорог республиканского значения в 12 областях:

Абайская область – 1 участок (42 км). Акмолинская область – 14 участков (1226 км). Актюбинская область – 4 участка (662 км). Восточно-Казахстанская область – 3 участка (211 км). Жамбылская область – 1 участок (450 км). Область Жетысу– 1 участок (100 км). Карагандинская область – 3 участка (288 км). Костанайская область – 2 участка (52 км). Кызылординская область – 3 участка (815 км). Павлодарская область – 1 участок (54 км). Северо-Казахстанская область – 2 участка (98 км). Туркестанская область – 2 участка (283 км).

Фото: Telegram/qazavtojol

На автодорогах республиканского значения задействовано 535 единиц техники и 875 человек.