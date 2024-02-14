Движение ограничили на 36 участках автодорог республиканского значения в Казахстане
Фото: unsplash
В 12 областях Казахстана на 36 участках автодорог республиканского значения ограничено движение из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в АО "НК "КазАвтоЖол", по состоянию на 9:00 14 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на 36 участках автодорог республиканского значения в 12 областях:
- Абайская область – 1 участок (42 км).
- Акмолинская область – 14 участков (1226 км).
- Актюбинская область – 4 участка (662 км).
- Восточно-Казахстанская область – 3 участка (211 км).
- Жамбылская область – 1 участок (450 км).
- Область Жетысу– 1 участок (100 км).
- Карагандинская область – 3 участка (288 км).
- Костанайская область – 2 участка (52 км).
- Кызылординская область – 3 участка (815 км).
- Павлодарская область – 1 участок (54 км).
- Северо-Казахстанская область – 2 участка (98 км).
- Туркестанская область – 2 участка (283 км).
Фото: Telegram/qazavtojol
На автодорогах республиканского значения задействовано 535 единиц техники и 875 человек.
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