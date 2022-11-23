Фуат Сатыбаев принес присягу депутата Мажилиса

Новоизбранный депутат Мажилиса Фуат Сатыбаев на пленарном заседании палаты поклялся верно служить народу Казахстана, сообщает корерспондент Zakon.kz.

Он будет работать в составе Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

"Клянусь верно служить народу Казахстана. Укреплять целостность и независимость Республики Казахстан. Строго подчиняться ее Конституции и законам. Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", – сказал Фуат Сатыбаев.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил Фуата Сатыбаева с новой должностью.

Фуат Сатыбаев родился в 1965 году. Окончил Семипалатинский государственный медицинский институт.

В разные годы работал врачом-хирургом, директором страховой компании, генеральным директором санатория "Мойылды".

С 2021 года являлся депутатом Павлодарского областного маслихата VII созыва от партии "Ак жол".