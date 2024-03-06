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Законодательство РК

Новый депутат Мажилиса принес присягу

Нурсултан Байтилесов, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 10:12 Фото: Facebook/Aslan Tukiyev
На пленарном заседании Мажилиса новый депутат от фракции Amanat Нурсултан Байтилесов поклялся верно служить народу Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он будет работать в составе Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

"Клянусь верно служить народу Казахстану, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", – произнес Нурсултан Байтилесов.

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Нурсултан Байтилесов родился в 1991 году в городе Жетысай. Окончил Гуманитарно-юридический колледж Казахского гуманитарно-юридического университета по специальности "Правоведение"; Южно-Казахстанский государственный университет им. Ауэзова по специальности "Юриспруденция"; Региональный социально-инновационный университет Шымкента по специальности "Экономика и бизнес"; Региональный социально-инновационный университет Шымкента по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2009 году в должности ведущего специалиста Алматинского районного суда Астаны. В разные годы работал главным специалистом-секретарем судебного заседания Алматинского районного суда Астаны; судебным приставом отдела кадровой работы ГУ "Канцелярия Атырауского областного суда" Атырау; главным специалистом организационно-аналитического отдела ГУ "Канцелярия Атырауского областного суда" Атырау.

С марта 2016 года по ноябрь 2018 года занимал должность руководителя РГУ "Администратор Военного суда". Также работал руководителем РГУ "Администратор судов по городу Шымкент".

Последняя должность – первый заместитель руководителя ГУ "Судебная администрация Казахстана".

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