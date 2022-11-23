Главный эколог Семея обвиняется в мошенничестве

Фото: Zakon.kz

О том, что главный эколог Семея обвиняется в мошенничестве, стало известно 23 ноября в ходе совещания, где были озвучены результаты анализа коррупционных рисков в сфере экологии. Дело рассматривается в суде, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По информации антикоррупционной службы ВКО, чиновник обвиняется в получении денег за непривлечение к ответственности за нарушение экологического законодательства. Дело квалифицировано по ч. 3, пп. 2, 4 статьи 190 УК РК ("Мошенничество, совершенное неоднократно лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения"). Айдар Альтаев Читайте также В Алматинском заповеднике тянь-шаньские бурые медведи уходят в спячку

Следите за новостями zakon.kz в: