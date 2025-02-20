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События

Бывшего главного эколога области Улытау и его зама посадили

Бывшего главного эколога области Улытау посадили на шесть лет, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 10:09 Фото: azh.kz
В Жезказганском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении бывшего главного эколога области Улытау Дастана Тлеубекова, его заместителя Амирхана Таргынова и других фигурантов, обвиненных в коррупционных преступлениях, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда региона, Тлеубеков и Таргынов, занимая должности руководителя и заместителя Департамента экологии области Улытау, с октября по декабрь 2024 года получили взятку в общей сумме 5 250 000 тенге (два эпизода). Кроме того, Тлеубеков с декабря 2024 года по январь 2025 года лично получил еще 2 500 000 тенге взятки. Взятки были получены за совершение незаконных действий в интересах взяткодателей.

Так, Асет Тазабеков, являющийся директором ТОО "Р", передал руководителю и заместителю департамента взятку в сумме 1 750 000 тенге за согласование проектов показателей качества окружающей среды. А Сейлхан Аскаров, являющийся директором ТОО "Э", передал им взятку в сумме 3 500 000 тенге за согласование проекта сводного тома предельно допустимых выбросов в городе Сатпаеве.

"По третьему эпизоду "М", в отношении которого уголовное преследование прекращено, передал Тлеубекову взятку в значительном размере в сумме в размере 2 500 000 тенге за выдачу экологического разрешения", – сообщили в суде.

По делу было проведено ускоренное досудебное расследование.

"Все подсудимые на стадии досудебного расследования и в ходе судебного следствия вину по предъявленным обвинениям признали в полном объеме, кроме этого, их вина была подтверждена совокупностью представленных доказательств", – отметили в суде.

Подсудимые просили суд назначить наказание ниже низшего предела, директора ТОО заявили о готовности уплатить штраф.

Приговором городского суда Жезказгана:

  • экс-глава Департамента экологии области Улытау Дастан Тлеубеков и его бывший заместитель Амирхан Таргынов признаны виновными и осуждены к 6 годам лишения свободы.
  • Тазабеков и Аскаров признаны виновными и осуждены к наказанию в виде штрафа в двадцатикратном размере взятки: 35 млн тенге и 70 млн тенге, соответственно.
"Кроме того, всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде пожизненного запрета занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора", – добавили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

О задержании чиновников с поличным сообщалось в январе 2025 года. В Антикоре также рассказали, что 26 августа 2024 года Тлеубеков в рамках проекта по защите бизнеса привлекался к административной ответственности за вмешательство в предпринимательскую деятельность. Тогда он установил в отношении предпринимателя незаконные требования о предоставлении ежеквартального отчета о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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