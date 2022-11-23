МЧС: В трагедии на шахте "АрселорМиттал Темиртау" на 100% виноват работодатель

Госкомиссия по выявлению причины аварии на шахте им. Ленина завершила работу. Ею была определена 100% вина работодателя в случившемся. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Юрий Ильин сообщил, что сегодня правительственная комиссия завершила свою работу, подписаны акты работы госкомиссии.

"Комиссия пришла к выводу, что авария произошла вследствие внезапного газодинамического явления, связанного с выходом повышенного количества газов и угольной пыли из ранее пробуренных дренажных скважин при вскрытии особого выбросного пласта Д-6 на шахте имени Ленина 3 ноября". Глава МЧС РК

Между тем причиной воспламенения, по его словам, стало образование искры в результате трения буровой штанги от элементов металлического крепежа в районе пикета №79 на буровом станке, а также неудовлетворительная организация производственных работ, выраженная в отсутствии должного контроля со стороны инженерно-технического персонала как угольного департамента, так и непосредственно самой шахты имени Ленина.

Комиссия, по его словам, выявила также тот факт, что штат службы прогноза выброса опасного участка не укомплектован горными мастерами: при необходимости 25 человек фактически присутствовало 13. Это, по мнению министра, не позволило производить эффективный контроль инженерно-технических работ службы прогноза при бурении скважин, а также за их качеством.

Не укомплектован подземными электрослесарями, добавил он, и штат службы аэрогазоконтроля участка: при необходимости 25 человек, фактически – 16, что также не позволило производить контроль и обслуживание датчиков газовой защиты.

Также, по словам Юрия Ильина, бурение скважин, производилось без применения пылеподавления, что привело к большому скоплению легковоспламеняющейся угольной пыли.

При этом фактическое расположение буровых станков на породном брустере не соответствовало расположению по схеме электроснабжений и аэрогазового контроля, паспортов бурения скважин, что привело к неудовлетворительному контролю за содержанием метана, выработки породного брустера.

"Комиссией были определено, что вина работников при этом составила 0%, вина работодателя – 100%. В ходе работы комиссия определила круг ответственных лиц, допустивших нарушение трудового законодательства РК, а также нормативно-правовых актов в области промбезопасности. Материалы по расследованию аварии на шахте Ленина будут переданы согласно закону в надзорный и правоохранительные органы для дальнейшего принятия процессуального решения". Юрий Ильин

В общем круге лиц подозреваемых на сегодняшний день фигурируют 26 должностных лиц, начиная от руководства АМТ и заканчивая руководящим инженерно-техническим составом шахты имени Ленина.

"Среди них есть граждане других государств, непосредственно руководители Угольного департамента и руководство АМТ. Их два человека пока на данное время. Мы их прекрасно знаем, это господин Наир Биджу, а также Батиста. Это то, что определила комиссия. В дальнейшем в ходе следственных мероприятий возможно привлечение в виде свидетелей или подозреваемых, круг должностных лиц может быть расширен. Подозреваемым в соответствии с нашим законом пока не предъявлены обвинения, они находятся на свободе. Единственное, всему кругу лиц, которые определены в списках правительственной комиссии, выставлено ограничение на выезд за пределы РК". Глава МЧС РК

Госкомиссия сегодня дала заключение об открытии шахты имени Ленина, но с условием, что те нарушения, которые были выявлены в ходе проверки, будут устранены.

3 ноября на шахте им. Ленина в Карагандинской области при бурении газодренажных скважин случился внезапный выброс газа, а позже в тоннеле начался пожар. В момент происшествия под землей находились 106 работников предприятия, 101 из них был эвакуирован.

В результате мощного взрыва погибли пять металлургов, еще четверо были экстренно госпитализированы. По данному факту начато расследование.