Казахстан и ОАЭ обеспечат взаимную защиту инвестиций

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили законопроект РК "О ратификации Соглашения между Правительствами Республики Казахстан и Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представляя законопроект депутатам, заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко сообщил, что сотрудничество между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами ежегодно расширяется во многих сферах.

"Учитывая значительный потенциал роста инвестиций между странами, в целях защиты и оказания поддержки инвесторам обеих стран, в рамках государственного визита президента Казахстана в ОАЭ 24 марта 2018 года в Абу-Даби было заключено соглашение между правительствами Казахстана и ОАЭ о поощрении и взаимной защите инвестиций". Роман Василенко

Он отметил, что соглашение предусматривает создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности. Также документ позволит улучшить инвестиционный климат и дальнейшее торгово-экономическое сотрудничество между странами.

"В целом, принятие проекта не повлечет за собой негативных социально экономических и правовых последствий, а также финансовых затрат из республиканского бюджета". Роман Василенко

По его данным, товарооборот между Казахстаном и ОАЭ за 9 месяцев 2022 года составил 558 млн долларов США, приток инвестиций за 1 полугодие 2022 года увеличился в два раза по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил 128,7 млн долларов США.

ОАЭ являются ключевым инвестором Казахстана из числа стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

С 2005 года по первое полугодие 2022 года приток прямых иностранных инвестиций из ОАЭ составил 2,9 млрд долларов США.

На 1 октября 2022 года в Казахстане зарегистрировано 371 юридическое лицо с участием капитала ОАЭ.

На сегодня на стадии реализации находятся 28 проектов на сумму 5,3 млрд долларов.

В конце сентября состоялся официальный визит премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в ОАЭ. Итогом той встречи стало подписание соглашений на 900 млн долларов.