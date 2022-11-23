Казахстан и ОАЭ обеспечат взаимную защиту инвестиций
Представляя законопроект депутатам, заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко сообщил, что сотрудничество между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами ежегодно расширяется во многих сферах.
"Учитывая значительный потенциал роста инвестиций между странами, в целях защиты и оказания поддержки инвесторам обеих стран, в рамках государственного визита президента Казахстана в ОАЭ 24 марта 2018 года в Абу-Даби было заключено соглашение между правительствами Казахстана и ОАЭ о поощрении и взаимной защите инвестиций".Роман Василенко
Он отметил, что соглашение предусматривает создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности. Также документ позволит улучшить инвестиционный климат и дальнейшее торгово-экономическое сотрудничество между странами.
"В целом, принятие проекта не повлечет за собой негативных социально экономических и правовых последствий, а также финансовых затрат из республиканского бюджета".Роман Василенко
По его данным, товарооборот между Казахстаном и ОАЭ за 9 месяцев 2022 года составил 558 млн долларов США, приток инвестиций за 1 полугодие 2022 года увеличился в два раза по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил 128,7 млн долларов США.
ОАЭ являются ключевым инвестором Казахстана из числа стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
С 2005 года по первое полугодие 2022 года приток прямых иностранных инвестиций из ОАЭ составил 2,9 млрд долларов США.
На 1 октября 2022 года в Казахстане зарегистрировано 371 юридическое лицо с участием капитала ОАЭ.
На сегодня на стадии реализации находятся 28 проектов на сумму 5,3 млрд долларов.
В конце сентября состоялся официальный визит премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в ОАЭ. Итогом той встречи стало подписание соглашений на 900 млн долларов.