В МИД Казахстана прокомментировали видео пикапера Алекса Лесли

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко в кулуарах Мажилиса 23 ноября заявил, что видео российского блогера Алекса Лесли о якобы приезде в Казахстан были сняты ради хайпа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что приезда блогера не ждут в Казахстане.

"Я посмотрел некоторые видео. Могу отметить, что эти видео были сделаны очевидно с целью ловли хайпа, скажем так. Во-вторых, полагаю, что этот господин на данный момент очень хорошо понимает, что в Казахстане его не ждут ни обычные граждане, ни обычные казахстанки, казахстанцы, ни правительство". Роман Василенко

16 ноября пикаперу из России Алексу Лесли (Александру Кириллову) в Департаменте полиции Алматы запретили год въезжать в Казахстан после того, как он анонсировал выездной тренинг под названием "Кто найдет самую горячую казашку?". На нем российский пикапер собирался учить мужчин "соблазнять казашек".