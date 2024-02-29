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Законодательство РК

Заморозку отношений Армении и ОДКБ прокомментировал казахстанский МИД

Казахстан Армения ОДКБ Фото: pixabay
Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко в кулуарах Сената прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заморозке отношений с ОДКБ, сообщает Zakon.kz.

Вице-министр заявил, что у него нет информации о том, что Армения приостановила или приостанавливает свое членство в ОДКБ.

"Мы видим заявление о де-факто приостановлении Армении своего участия в ОДКБ. Каких-либо юридических действий на приостановление своего членства в ОДКБ Армения, насколько я знаю, не предпринимала. То есть, де-юре Армения не приостанавливает свое членство в ОДКБ".Роман Василенко

Василенко добавил, что в случае, если Армения все-таки решит юридически выйти из состава ОДБК, то организация продолжит свою работу.

"Организация, конечно же, продолжает свою дальнейшую деятельность, даже кто-то из стран приостанавливает свое участие. И в договоре, учреждающим организацию, прописаны все условия и про вступление новых членов, и по выходу действующих членов. На данный момент, еще раз повторю, каких-либо правовых шагов по приостановлению своего участия в организации, насколько я знаю, Армения не предпринимала. Как известно, сейчас представитель Казахстана является генеральным секретарем ОДКБ. Казахстан занимается тем, что старается укрепить эту организацию, которая, на наш взгляд, является очень важной в области безопасности. Играла, играет, и будет играть важную роль для безопасности РК".Роман Василенко

23 февраля 2024 года стало известно, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ. Никол Пашинян отметил, что не был выполнен Договор о коллективной безопасности в отношении Армении.

28 февраля он заявил, что фактическая заморозка отношений с ОДКБ означает в том числе отсутствие армянского постпреда при ОДКБ. По его словам, Армения задала вопрос ОДКБ и до сегодняшнего дня не получила ответа.

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