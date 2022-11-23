МИД: Правила наблюдения за выборами БДИПЧ ОБСЕ не утверждены Казахстаном

БДИПЧ ОБСЕ действует на основе неких положений, которые до настоящего времени не утверждены всеми государствами-членами организации. Об этом в кулуарах Мажилиса заявил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, позиция МИДа по предварительному заявлению миссии БДИПЧ ОБСЕ достаточно четко была озвучена.

"Полагаю, что единственное, что можно добавить... В рамках ОБСЕ действует ряд институтов. Одним из таких институтов является Бюро по демократическим институтам и правам человека. Данный орган действует на основе неких положений, которые до настоящего времени не утверждены всеми государствами-членами ОБСЕ". Роман Василенко

Речь идет, в частности, и о правилах наблюдения за выборами. Замминистра добавил, что если обратиться к истории, то в 2010 году в рамках БДИПЧ самостоятельно было утверждено некое руководство по наблюдению за выборами №6.

"Однако оно не учло мнение всех государств-участников ОБСЕ и не было утверждено государствами-участниками ОБСЕ. Речь идет о том, что здесь нет как таковых двойных стандартов. Попросту нет единых стандартов. И когда есть отсылки на некие международные стандарты, то это, надо сказать, достаточно общая формулировка". Роман Василенко

Также представитель МИД РК добавил, что БДИПЧ ОБСЕ призвано оказывать помощь государствам-участникам ОБСЕ в развитии демократических институтов. Это означает, что БДИПЧ должно оказывать помощь государствам-участникам ОБСЕ, которые приглашают БДИПЧ для наблюдения за выборами или для сотрудничества с теми или иными органами.

"Например, могу отметить, что между БДИПЧ и уполномоченными по правам человека РК в июне этого года заключен меморандум о сотрудничестве. Но в то же время озвучиваемые БДИПЧ оценки являются рекомендациями, которые могут приниматься или не приниматься государствами-участниками ОБСЕ". Роман Василенко

Наряду с этим он указал, что в только этом году БДИПЧ наблюдало за выборами в США, Франции, Венгрии, Сербии, по итогам которых также публиковались отчеты с рекомендациями этим государствам-участникам. При этом каждое государство-участник самостоятельно определяет свою ту или иную рекомендацию, озвучиваемую БДИПЧ.

"Если обратиться к отчетам БДИПЧ по итогам выборов в тех или иных странах, то там содержатся отсылки на многие рекомендации, которые остаются невыполненными этими странами". Роман Василенко

Замминистра заключил, что МИД РК будет с более пристальным вниманием относиться к дальнейшему сотрудничеству с БДИПЧ.

22 ноября миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Казахстане в 2022 году сделала заявления о предварительных результатах. Одним из ключевых нареканий наблюдателей было то, что, на их взгляд, выборы были лишены конкуренции.

В тот же день в МИД РК прокомментировали оценку выборов от БДИПЧ ОБСЕ, назвав ее необъективной.