МИД: Правила наблюдения за выборами БДИПЧ ОБСЕ не утверждены Казахстаном
По его словам, позиция МИДа по предварительному заявлению миссии БДИПЧ ОБСЕ достаточно четко была озвучена.
"Полагаю, что единственное, что можно добавить... В рамках ОБСЕ действует ряд институтов. Одним из таких институтов является Бюро по демократическим институтам и правам человека. Данный орган действует на основе неких положений, которые до настоящего времени не утверждены всеми государствами-членами ОБСЕ". Роман Василенко
Речь идет, в частности, и о правилах наблюдения за выборами. Замминистра добавил, что если обратиться к истории, то в 2010 году в рамках БДИПЧ самостоятельно было утверждено некое руководство по наблюдению за выборами №6.
"Однако оно не учло мнение всех государств-участников ОБСЕ и не было утверждено государствами-участниками ОБСЕ. Речь идет о том, что здесь нет как таковых двойных стандартов. Попросту нет единых стандартов. И когда есть отсылки на некие международные стандарты, то это, надо сказать, достаточно общая формулировка".Роман Василенко
Также представитель МИД РК добавил, что БДИПЧ ОБСЕ призвано оказывать помощь государствам-участникам ОБСЕ в развитии демократических институтов. Это означает, что БДИПЧ должно оказывать помощь государствам-участникам ОБСЕ, которые приглашают БДИПЧ для наблюдения за выборами или для сотрудничества с теми или иными органами.
"Например, могу отметить, что между БДИПЧ и уполномоченными по правам человека РК в июне этого года заключен меморандум о сотрудничестве. Но в то же время озвучиваемые БДИПЧ оценки являются рекомендациями, которые могут приниматься или не приниматься государствами-участниками ОБСЕ". Роман Василенко
Наряду с этим он указал, что в только этом году БДИПЧ наблюдало за выборами в США, Франции, Венгрии, Сербии, по итогам которых также публиковались отчеты с рекомендациями этим государствам-участникам. При этом каждое государство-участник самостоятельно определяет свою ту или иную рекомендацию, озвучиваемую БДИПЧ.
"Если обратиться к отчетам БДИПЧ по итогам выборов в тех или иных странах, то там содержатся отсылки на многие рекомендации, которые остаются невыполненными этими странами". Роман Василенко
Замминистра заключил, что МИД РК будет с более пристальным вниманием относиться к дальнейшему сотрудничеству с БДИПЧ.
22 ноября миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Казахстане в 2022 году сделала заявления о предварительных результатах. Одним из ключевых нареканий наблюдателей было то, что, на их взгляд, выборы были лишены конкуренции.
В тот же день в МИД РК прокомментировали оценку выборов от БДИПЧ ОБСЕ, назвав ее необъективной.