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Законодательство РК

Кошанов пообещал отреагировать на скандальные заявления в программе Соловьева

реакция, Соловьев Фото: parlam.kz
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов 23 ноября прокомментировал высказывания гостя российского ток-шоу Владимира Соловьева о том, что "следующей проблемой России станет Казахстан", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер Мажилиса отметил, что еще не видел отрывок из ток-шоу российского журналиста Владимира Соловьева.

"Если там затрагиваются интересы Казахстана, естественно, и депутаты отреагируют, и МИД, я думаю, соответствующим образом отреагирует. В этом не должно быть сомнений".  Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов

Один из гостей российского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" назвал Казахстан "следующей проблемой после Украины".

В кулуарах Мажилиса об этом уже высказался заместитель главы внешнеполитического ведомства Роман Василенко, заявив, что эти слова заслуживают соответствующей реакции со стороны властей России.    

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