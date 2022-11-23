Кошанов пообещал отреагировать на скандальные заявления в программе Соловьева

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов 23 ноября прокомментировал высказывания гостя российского ток-шоу Владимира Соловьева о том, что "следующей проблемой России станет Казахстан", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер Мажилиса отметил, что еще не видел отрывок из ток-шоу российского журналиста Владимира Соловьева.

"Если там затрагиваются интересы Казахстана, естественно, и депутаты отреагируют, и МИД, я думаю, соответствующим образом отреагирует. В этом не должно быть сомнений". Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов

Один из гостей российского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" назвал Казахстан "следующей проблемой после Украины".

В кулуарах Мажилиса об этом уже высказался заместитель главы внешнеполитического ведомства Роман Василенко, заявив, что эти слова заслуживают соответствующей реакции со стороны властей России.