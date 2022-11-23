Топ-5 способов сбросить вес без изнурительных тренировок

Ученые подтверждают, что увеличить энергозатраты организма можно без особых усилий и специальных физических упражнений, сообщает Zakon.kz.

1. Поддерживайте низкую температуру в комнате

Если вы поддерживаете прохладную температуру в комнате и чаще бываете на свежем воздухе, то это поможет вам быстрее постройнеть. Холод повышает количество бурого жира – разновидности жировой ткани, которая тратит энергию, чтобы обогреть организм.

Ученые выяснили, что у взрослых людей 50–100 г бурого жира увеличивают энергетические затраты на 150–300 ккал в день. Пребывание до 8 часов в холодной комнате увеличивает расход энергии.

2. Чаще сидите на полу

Если вы часто сидите на полу, а не на мягком диване или кресле, то задействовано больше мышц, тело напрягается. Еще больше энергии тратится на то, чтобы сесть на пол и встать с него.

Вернув полный диапазон движения, вы улучшите осанку, поддержите гибкость мышц и сухожилий, продлите жизнь. Бразильские ученые выяснили, что неспособность сесть на пол и встать с него без помощи рук увеличивает риск смерти в пожилом возрасте.

3. Жуйте жвачку

Активное жевание жвачки увеличивает энергозатраты на 11 ккал в час. Исследователи предположили, что сам процесс жевания стимулирует нервы в жевательных мышцах, которые отправляют сигналы в зоны аппетита в мозге, связанные с чувством насыщения. Это объясняет, почему испытуемые были менее голодны.

4. Ходите под динамичную музыку

Исследование итальянских ученых показало, что при прослушивании энергичной музыки быстрее повышается сердечный ритм. Если вы не устраиваете себе кардиотренировок, то просто ходите под ритмичную музыку, например, на работу или в магазин. Так вы будете двигаться быстрее и потратите больше калорий.

5. Получайте новые знания

В спокойном состоянии мозг потребляет около 420 ккал в сутки и утилизирует около 60% всей глюкозы в организме. А во время активной умственной деятельности потребление калорий возрастает еще больше, пишет "Лайфхакер".

Чтобы тратить больше калорий во время умственной активности, задание должно быть сложным и интересным. Только так вы сможете поддерживать высокую степень концентрации. Хорошая новость состоит в том, что чем больше вы тренируете мозг, тем больше калорий он потребляет.

Редакция Zakon.kz подготовила подборку приемов, с помощью которых можно самостоятельно справиться с ленью и преодолеть эту особенность.