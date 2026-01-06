#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
512.83
600.58
6.36
Советы

Как начать больше двигаться без изнурительных тренировок

советы, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 19:49 Фото: pixabay
В Канаде провели масштабное исследование физической активности взрослых и выяснили, что малоподвижный образ жизни обходится стране в 3,9 млрд долларов ежегодно из-за предотвратимых расходов на здравоохранение, сообщает Zakon.kz.

Согласно подсчетам экспертов, пишет University of Alberta, увеличение уровня активности на 15% может сэкономить почти 1 млрд долларов в год за счет снижения числа хронических заболеваний. В итоге специалисты задались вопросом, как найти простой способ добавить здоровую активность в жизнь людей.

Профессор факультета кинезиологии, спорта и рекреации Джон Спенс отметила, что физическая активность не обязательно должна быть строго запланированной тренировкой. Она посоветовала выбирать то, что вам по-настоящему нравится. К примеру, ходьба, игры с детьми, прогулки с друзьями или любые другие занятия, которые приносят удовольствие.

"Мы знаем, что физическая неактивность связана с сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом второго типа и проблемами психического здоровья, включая деменцию и депрессию", – подчеркнула Спенс.

По ее словам, более активные люди чаще бывают вне дома, общаются с соседями и чувствуют большую вовлеченность в жизнь сообщества.

По данным канадского отчета, лишь 32% взрослых проходят не менее 7500 шагов в день. Эксперты советуют добавить хотя бы 500 шагов – это всего около пяти минут ходьбы.

Еще одна проблема – недостаток силовых и балансирующих упражнений. Только 35% взрослых выполняют силовые тренировки дважды в неделю, а среди людей старше 65 лет лишь 31% делают упражнения для поддержания равновесия. Между тем именно сила и баланс снижают риск падений и помогают поддерживать нормальный обмен веществ.

Также издание отмечает, что в стране острая нехватка волонтеров в сфере спорта и рекреации – лишь 45% от необходимого числа. Участие в организации местных спортивных мероприятий или судействе, по словам Спенс, это одновременно вклад в сообщество и дополнительная физическая активность.

В конце специалисты призвали разнообразить свой досуг и чаще участвовать в жизни общества.

Ранее сообщалось, почему зимой тянет есть больше и как не набрать лишние килограммы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Что нужно знать офисным сотрудникам для сохранения психического здоровья
08:55, 28 ноября 2025
Что нужно знать офисным сотрудникам для сохранения психического здоровья
Почему с годами люди двигаются медленнее
21:41, 24 апреля 2024
Почему с годами люди двигаются медленнее
Фитнес-тренер назвал топ-5 упражнений для офисных сотрудников
19:23, 09 сентября 2025
Фитнес-тренер назвал топ-5 упражнений для офисных сотрудников
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: