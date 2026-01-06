Как начать больше двигаться без изнурительных тренировок

В Канаде провели масштабное исследование физической активности взрослых и выяснили, что малоподвижный образ жизни обходится стране в 3,9 млрд долларов ежегодно из-за предотвратимых расходов на здравоохранение, сообщает Zakon.kz.

Согласно подсчетам экспертов, пишет University of Alberta, увеличение уровня активности на 15% может сэкономить почти 1 млрд долларов в год за счет снижения числа хронических заболеваний. В итоге специалисты задались вопросом, как найти простой способ добавить здоровую активность в жизнь людей.

Профессор факультета кинезиологии, спорта и рекреации Джон Спенс отметила, что физическая активность не обязательно должна быть строго запланированной тренировкой. Она посоветовала выбирать то, что вам по-настоящему нравится. К примеру, ходьба, игры с детьми, прогулки с друзьями или любые другие занятия, которые приносят удовольствие.



"Мы знаем, что физическая неактивность связана с сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом второго типа и проблемами психического здоровья, включая деменцию и депрессию", – подчеркнула Спенс.

По ее словам, более активные люди чаще бывают вне дома, общаются с соседями и чувствуют большую вовлеченность в жизнь сообщества.

По данным канадского отчета, лишь 32% взрослых проходят не менее 7500 шагов в день. Эксперты советуют добавить хотя бы 500 шагов – это всего около пяти минут ходьбы.

Еще одна проблема – недостаток силовых и балансирующих упражнений. Только 35% взрослых выполняют силовые тренировки дважды в неделю, а среди людей старше 65 лет лишь 31% делают упражнения для поддержания равновесия. Между тем именно сила и баланс снижают риск падений и помогают поддерживать нормальный обмен веществ.

Также издание отмечает, что в стране острая нехватка волонтеров в сфере спорта и рекреации – лишь 45% от необходимого числа. Участие в организации местных спортивных мероприятий или судействе, по словам Спенс, это одновременно вклад в сообщество и дополнительная физическая активность.

В конце специалисты призвали разнообразить свой досуг и чаще участвовать в жизни общества.

