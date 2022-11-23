Вдова убитого врача Шумкова требует 105 млн компенсации

22 ноября супруга убитого врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова Асель Исабекова дала показания в суде, сообщает Zakon.kz.

По информации первого канала "Евразия", дело начали рассматривать в Алматинском специализированном межрайонном суде.

Подсудимый участвует в суде из СИЗО онлайн, причем лежа. Он объяснил это плохим самочувствием. Свою вину он признал частично.

Вдова Шумкова Асель Исабекова обратилась к суду.

"Самое справедливое, честное, максимальное наказание в отношении данного убийцы. Я вообще не понимаю, как можно простить убийцу?" Асель Исабекова

Также женщина хочет потребовать компенсацию морального вреда в размере 100 млн тенге и возмещение затрат на погребение и найм адвоката – еще плюс 5 млн.

Известный врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит 4 апреля на автостоянке в Алматы. Убийца выстрелил в него из охотничьего ружья.

Полиция позже установила, что преступник был пациентом и несколько раз приходил к доктору на прием.