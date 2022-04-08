11:04 08.04.2022
Убийство врача в Алматы: стали известны новые подробности
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Подозреваемый в убийстве алматинского врача Юрия Шумкова два месяца следил за своей жертвой. Руководитель клиники, где работал гастроэнтеролог, рассказала предысторию трагедии, сообщает Zakon.kz.
Директор клиники Ляйля Ташенова отмечает, что мужчина был на приеме у Шумкова трижды.
Первый раз подозреваемый пришел на осмотр 1 февраля. Он жаловался на то, что не мог принимать пищу. Тогда провести исследование не удалось. Мужчина самостоятельно вырвал зонд.
На следующий день процедуру пытались повторить. Тоже не вышло. У пациента был спазм пищевода. Его направили на консультацию к лору. Провести эндоскопическое исследование Шумков смог только с третьего раза. После чего назначил мужчине лечение.
Как отметили корреспонденты «КТК», Юрий Шумков всегда деликатно разговаривал с пациентами и никогда не вступал в конфликты. Ссор и скандалов не было.
Однако 4 апреля врач был убит — в него выстрелили из охотничьего ружья.
Пациент, оказывается, долго выслеживал, как нам следователь говорил, он в два часа ночи его уже караулил там. Он выследил его, знал, где машина стоит на стоянке. И как раз где-то около девяти часов, в 8:59, что ли, говорят, это было.Директор клиники Ляйля Ташенова
Подозреваемый в убийстве был задержан на территории Алатауского района.
По информации пресс-службы ДП Алматы, мотив убийства устанавливается. Ведется следствие.