Убийство врача в Алматы: стали известны новые подробности

Директор клиники Ляйля Ташенова отмечает, что мужчина был на приеме у Шумкова трижды.

Первый раз подозреваемый пришел на осмотр 1 февраля. Он жаловался на то, что не мог принимать пищу. Тогда провести исследование не удалось. Мужчина самостоятельно вырвал зонд.

На следующий день процедуру пытались повторить. Тоже не вышло. У пациента был спазм пищевода. Его направили на консультацию к лору. Провести эндоскопическое исследование Шумков смог только с третьего раза. После чего назначил мужчине лечение.

Как отметили корреспонденты «КТК», Юрий Шумков всегда деликатно разговаривал с пациентами и никогда не вступал в конфликты. Ссор и скандалов не было.

Однако 4 апреля врач был убит — в него выстрелили из охотничьего ружья.

Пациент, оказывается, долго выслеживал, как нам следователь говорил, он в два часа ночи его уже караулил там. Он выследил его, знал, где машина стоит на стоянке. И как раз где-то около девяти часов, в 8:59, что ли, говорят, это было. Директор клиники Ляйля Ташенова

Подозреваемый в убийстве был задержан на территории Алатауского района.

По информации пресс-службы ДП Алматы, мотив убийства устанавливается. Ведется следствие.