Депутат предложил снизить пороги достаточности использования пенсионных накоплений
Депутат сообщил, что одним из важных вопросов является предоставление возможности гражданам использовать свои пенсионные накопления.
Но сейчас правительству необходимо вновь рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений – особенно с учетом некорректности расчетов, проведенных при их повышении.
"Необходимо также при привлечении частных пенсионных фондов учесть этот опыт и разработать новый пакет стимулов для вкладчиков. К примеру, дать возможность гражданам изымать часть инвестиционного дохода, если этот инвестиционный доход превышает инфляцию". Аманжан Жамалов
Он напомнил, что в 2020 году президентом было принято смелое и уникальное социальное решение по частичному изъятию гражданами пенсионных накоплений на различные цели, в том числе на улучшение жилищных условий и оплату лечения. Этим правом воспользовались более 1,3 млн человек. На спецсчета казахстанцев переведено порядка 3,2 трлн тенге.
По его словам, есть информация, что в других странах уже внимательно изучают и используют этот казахстанский опыт.
Тем временем парламентарий отметил, что глава государства поручил перезагрузить пенсионную систему, в частности, это касалось ее накопительного компонента. Он указал, что когда создавался ЕНПФ в 2013 году, то ему были переданы счета всех частных накопительных фондов. Ожидалось, что консолидация позволит более эффективно управлять пенсионными накоплениями, а часть из них даже направить на кредитование реальной экономики.
"Спустя 9 лет можно сделать грустный вывод, что не получилось ни того, ни другого. Доходность ЕНПФ за последние 12 месяцев – с октября 2021 года по сентябрь 2022 года – составила 7,5%. При этом инфляция уже превысила 18%. То есть реальная доходность далеко отрицательная".Аманжан Жамалов
Что касается кредитования реальной экономики, то, на его взгляд, ЕНПФ также не стал источником долгосрочного финансирования. Парламентарий сообщил, что пенсионные накопления в основном вложены в государственные облигации, ценные бумаги банков и международных финансовых организаций.
"Мной уже ранее отмечалось, что основной причиной системной неэффективности накопительной пенсионной системы является монополия ЕНПФ на этом рынке. В своем Послании президент четко дал поручение о демонополизации рынка управления пенсионными активами. Цитирую: "привлечь частные компании с безупречной репутацией и высокопрофессиональными командами".Аманжан Жамалов
Что самое интересное, говорит он, формально ЕНПФ выполнил поручение президента. Так, ЕНПФ к управлению пенсионными активами привлек 4 управляющие компании (BCC Invest, Halyk Global Markets, Jusan Invest, Сентрас Секьюритиз). Им в доверительное управление передана смешная сумма в 9 млрд тенге, что составляет менее 1% от всех пенсионных накоплений. На сегодня инвестиционные показатели у них еще хуже, чем у ЕНПФ. Депутат указал, что они вообще находятся в отрицательной зоне.
"По сути, это не частные пенсионные фонды, а брокерские компании. Можно уверенно сказать, что поручение президента выполнено формально как по форме, так и по содержанию.Аманжан Жамалов
В связи с этим он также обратился к правительству и Агентству по финрегулированию с тем, чтобы они рассмотрели возможность реальной демонополизации рынка управления пенсионными активами через их передачу реальным частным пенсионным фондам.
2 сентября стало известно, что в Казахстане предусмотрят повышение размеров базовой пенсии и увеличение максимального дохода для исчисления солидарных пенсий.