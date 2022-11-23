Депутат предложил снизить пороги достаточности использования пенсионных накоплений

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Аманжан Жамалов попросил правительство снизить порог достаточности использования пансионных накоплений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат сообщил, что одним из важных вопросов является предоставление возможности гражданам использовать свои пенсионные накопления.

Но сейчас правительству необходимо вновь рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений – особенно с учетом некорректности расчетов, проведенных при их повышении.

"Необходимо также при привлечении частных пенсионных фондов учесть этот опыт и разработать новый пакет стимулов для вкладчиков. К примеру, дать возможность гражданам изымать часть инвестиционного дохода, если этот инвестиционный доход превышает инфляцию". Аманжан Жамалов

Он напомнил, что в 2020 году президентом было принято смелое и уникальное социальное решение по частичному изъятию гражданами пенсионных накоплений на различные цели, в том числе на улучшение жилищных условий и оплату лечения. Этим правом воспользовались более 1,3 млн человек. На спецсчета казахстанцев переведено порядка 3,2 трлн тенге.

По его словам, есть информация, что в других странах уже внимательно изучают и используют этот казахстанский опыт.

Тем временем парламентарий отметил, что глава государства поручил перезагрузить пенсионную систему, в частности, это касалось ее накопительного компонента. Он указал, что когда создавался ЕНПФ в 2013 году, то ему были переданы счета всех частных накопительных фондов. Ожидалось, что консолидация позволит более эффективно управлять пенсионными накоплениями, а часть из них даже направить на кредитование реальной экономики.

"Спустя 9 лет можно сделать грустный вывод, что не получилось ни того, ни другого. Доходность ЕНПФ за последние 12 месяцев – с октября 2021 года по сентябрь 2022 года – составила 7,5%. При этом инфляция уже превысила 18%. То есть реальная доходность далеко отрицательная". Аманжан Жамалов

Что касается кредитования реальной экономики, то, на его взгляд, ЕНПФ также не стал источником долгосрочного финансирования. Парламентарий сообщил, что пенсионные накопления в основном вложены в государственные облигации, ценные бумаги банков и международных финансовых организаций.

"Мной уже ранее отмечалось, что основной причиной системной неэффективности накопительной пенсионной системы является монополия ЕНПФ на этом рынке. В своем Послании президент четко дал поручение о демонополизации рынка управления пенсионными активами. Цитирую: "привлечь частные компании с безупречной репутацией и высокопрофессиональными командами". Аманжан Жамалов

Что самое интересное, говорит он, формально ЕНПФ выполнил поручение президента. Так, ЕНПФ к управлению пенсионными активами привлек 4 управляющие компании (BCC Invest, Halyk Global Markets, Jusan Invest, Сентрас Секьюритиз). Им в доверительное управление передана смешная сумма в 9 млрд тенге, что составляет менее 1% от всех пенсионных накоплений. На сегодня инвестиционные показатели у них еще хуже, чем у ЕНПФ. Депутат указал, что они вообще находятся в отрицательной зоне.

"По сути, это не частные пенсионные фонды, а брокерские компании. Можно уверенно сказать, что поручение президента выполнено формально как по форме, так и по содержанию. Аманжан Жамалов

В связи с этим он также обратился к правительству и Агентству по финрегулированию с тем, чтобы они рассмотрели возможность реальной демонополизации рынка управления пенсионными активами через их передачу реальным частным пенсионным фондам.

2 сентября стало известно, что в Казахстане предусмотрят повышение размеров базовой пенсии и увеличение максимального дохода для исчисления солидарных пенсий.