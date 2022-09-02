Как будут повышать пенсии в Казахстане

В Казахстане предусмотрят повышение размеров базовой пенсии и увеличение максимального дохода для исчисления солидарных пенсий. Это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане сформирована многоуровневая пенсионная система. Она включает в себя базовую и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из ЕНПФ (формируется за счет пенсионных накоплений работника).

Cистема солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы. Министерство труда и социальной защиты населения РК

Планируют провести такие преобразования:

Первое. В период с 2023 по 2027 год предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной – со 100 до 120% от величины прожиточного минимума.

За этот период размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13% и коснется всех 2 млн пенсионеров. Министерство труда и социальной защиты населения РК

Второе. С 1 января 2023 года для граждан, выходящих на пенсию, предусматривается повышение величины максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий, с 46 до 55 месячных расчетных показателей.

Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27% (в течение 3 лет – со 109 до 138 тыс. тенге) и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии. Таким образом, государство принимает на себя обязательства по недопущению роста бедности среди пожилого населения. Министерство труда и социальной защиты населения РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, заявил, что до 2028 года пенсионный возраст для женщин будет 61 год.

С 2023 года на 5 лет приостановят запланированное повышение пенсионного возраста женщин на уровне 61 года.