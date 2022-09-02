Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Как будут повышать пенсии в Казахстане

ЕНПФ, пенсионеры Фото: Zakon.kz
В Казахстане предусмотрят повышение размеров базовой пенсии и увеличение максимального дохода для исчисления солидарных пенсий. Это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане сформирована многоуровневая пенсионная система. Она включает в себя базовую и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из ЕНПФ (формируется за счет пенсионных накоплений работника).

Cистема солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы.Министерство труда и социальной защиты населения РК

Планируют провести такие преобразования:

Первое. В период с 2023 по 2027 год предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной – со 100 до 120% от величины прожиточного минимума.

За этот период размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13% и коснется всех 2 млн пенсионеров. Министерство труда и социальной защиты населения РК

Второе. С 1 января 2023 года для граждан, выходящих на пенсию, предусматривается повышение величины максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий, с 46 до 55 месячных расчетных показателей.

Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27% (в течение 3 лет – со 109 до 138 тыс. тенге) и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии. Таким образом, государство принимает на себя обязательства по недопущению роста бедности среди пожилого населения.Министерство труда и социальной защиты населения РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, заявил, что до 2028 года пенсионный возраст для женщин будет 61 год.

С 2023 года на 5 лет приостановят запланированное повышение пенсионного возраста женщин на уровне 61 года.

Читайте также

Жара до 40 градусов ожидается на выходных в Казахстане

Хакеры почти на час парализовали движение на крупнейшем проспекте в Москве

Горячую воду отключат в Жетысуском районе Алматы

Ирина Лукичева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Опубликован полный текст Послания президента народу Казахстана
осень
Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики
деньги
Какую сумму из Нацфонда Казахстана смогут получить дети к 18-летию
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
ФБР провело обыски у российского миллиардера
ФБР провело обыски у российского миллиардера
Нацфонд, счета
Счета для денег из Нацфонда на детей Казахстана откроют в инвалюте
гороскоп советы изменения
Сентябрь кардинально изменит жизнь представителей 6 знаков зодиака
утверждены правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
В Казахстане утвердили правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления