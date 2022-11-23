Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать

В Казахстане некоторым людям не нравятся присвоенные им с рождения фамилия, имя и отчество, причины могут быть разными. В этом случае органы юстиции могут предоставить им услугу по их замене, сообщает Zakon.kz.

Заместитель руководителя Департамента юстиции Алматы Берикбол Саменов сообщил, что с внесением изменений и дополнений в Кодекс "О браке (супружестве) и семье" сведения, подлежащие изменению в связи с переменой имени, отчества, фамилии в соответствующих актовых записях о рождении, заключении или расторжении брака, вносятся на основании заключения о перемене ФИО.

"При этом как ранее свидетельство о перемене имени, отчества, фамилии не выдается. Так как актовая запись о перемене ФИО не регистрируется. Регистрирующими органами в подтверждение произведенной перемены имени, отчества, фамилии выдается соответствующее свидетельство о рождении, заключении или расторжении брака", – назвал главное изменение Саменов.

Для удобства введен экстерриториальный принцип всех видов регистрации актов гражданского состояния, выдачи повторных свидетельств и справок.

Теперь можно получить в ЦОНе или через egov.kz.

Рассмотрение заявления о перемене имени, отчества, фамилии производится регистрирующим органом, загранучреждением Казахстана в соответствии с брачно-семейным законодательством РК.

Перемена имени, отчества, фамилии производится регистрирующими органами по личному заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста и желающего поменять имя и (или) отчество, фамилию.

Причины, по которым разрешена перемена имени, отчества, фамилии:

неблагозвучность имени, отчества, фамилии; трудность произношения имени, отчества, фамилии; желание супруга (супруги) носить общую с супругой (супругом) фамилию, если при государственной регистрации брака (супружества) остались на добрачных фамилиях; желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака (супружества); желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака (супружества); желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга; желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии; желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей); желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах; желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак (супружество) была принята фамилия супруга; желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям; желание носить фамилию и (или) отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя; желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола.

В заявлении о перемене имени, отчества, фамилии должны быть указаны следующие сведения:

имя, отчество (при его наличии), фамилия заявителя; избранные имя, отчество, фамилия; причины перемены имени, отчества, фамилии.

Отказ регистрирующего органа в перемене имени, отчества, фамилии может быть обжалован в судебном порядке.

После смены фамилии, имени, отчества заявителю необходимо в первую очередь сменить удостоверение личности, паспорт, затем обратиться в учреждения для замены водительского удостоверения, в банки. В случае необходимости сменить свидетельство о заключении брака и свидетельства о рождении всех детей. Дипломы менять не нужно.