Туман, гололед, ветер: какой будет погода в Казахстане 24 ноября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, на востоке – снег.

"По республике ожидаются туман, гололед, на западе, северо-западе, севере, юге, юго-востоке – усиление ветра, на севере, северо-западе РК – метель. На северо-востоке Жетысуской области ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20, порывы 23-28 м/с". РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, днем осадки (преимущественно снег). Ветер юго-восточный, ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14°С, днем -3...-5°С

В Алматы – облачно с прояснением, ночью небольшие осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром – туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +9...+11°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +17...+19°С.