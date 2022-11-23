Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Туман, гололед, ветер: какой будет погода в Казахстане 24 ноября

Туман, гололед, ветер: какой будет погода в Казахстане 23 ноября Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, на востоке – снег.

"По республике ожидаются туман, гололед, на западе, северо-западе, севере, юге, юго-востоке – усиление ветра, на севере, северо-западе РК – метель. На северо-востоке Жетысуской области ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20, порывы 23-28 м/с". РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, днем осадки (преимущественно снег). Ветер юго-восточный, ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14°С, днем -3...-5°С

В Алматы – облачно с прояснением, ночью небольшие осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром – туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +9...+11°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +17...+19°С.

Читайте также

Айжан Байзакова о свекрови: Я буду любить его маму, как свою

О ситуации на "Казфосфате" рассказали в Управлении инспекции труда

Камеры снова будут фиксировать скорость на проспекте Мангилик Ел в Астане

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Забор, улица, Бесагаш, Алматинская область, перекрытие, владелец
В селе под Алматы у улицы нашелся владелец, перегородивший жителям доступ к домам
Названы знаки зодиака, для представителей которых 2023 год будет неудачным
Знаки зодиака, для представителей которых 2023 год будет неудачным
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления