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Гололед, туман: прогноз погоды в Казахстане на 11 ноября

Гололед, туман: прогноз погоды в Казахстане на 11 ноября Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют осадки (дождь, снег), усилится ветер, на севере РК – гололед.

По стране ожидаются туманы.

В Астане – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1+3°С.

В Алматы – переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +7+9°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
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