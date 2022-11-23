Кайрату Боранбаеву снова продлили арест

Фото: ФК Кайрат

Кайрату Боранбаеву продлили арест еще на два месяца. Об этом рассказали в Специализированном межрайонном следственном суде города Астаны 23 ноября, сообщает Zakon.kz.

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