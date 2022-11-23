Кайрату Боранбаеву снова продлили арест
Фото: ФК Кайрат
Кайрату Боранбаеву продлили арест еще на два месяца. Об этом рассказали в Специализированном межрайонном следственном суде города Астаны 23 ноября, сообщает Zakon.kz.
"12 октября Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Кайрата Боранбаева на 2 месяца", – говорится в сообщении суда.
17 марта стало известно, что задержан казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев. Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.
30 сентября было завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева.
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