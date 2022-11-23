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В Талгаре из-за ложного звонка о бомбе эвакуировали более 1000 человек

В Талгаре из-за ложного звонка о бомбе, эвакуировали более 1000 человек Фото: Zakon.kz
1000 школьников, а также более ста сотрудников учебного заведения были эвакуированы из-за сообщения о бомбе в здании школы №3 города Талгара Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Ложное сообщение о взрывном устройстве поступило на электронную почту школы в 15:00, информирует Департамент полиции Алматинской области.

К месту вызова оперативно прибыли сотрудники полиции, саперы.

"В настоящее время саперами проводится специальная операция по проверке и осмотру здания на наличие взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.


Официального комментария властей еще не было.

Видео момента эвакуации опубликовано в паблике Kris_p_talgar.

Ранее, 22 ноября, из одной школы Кызылорды эвакуировали школьников и учителей по причине неосторожности одной из учениц, которая распылила перцовый баллончик.

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Анастасия Беньяминова
Алматинская область Казахстан Талгар
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