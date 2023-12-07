Агрессивной учительницей из Талгара заинтересовалась полиция и прокуратура

В Талгаре в одной из частных школ назревает скандал – родители обвинили сотрудников учебного заведения в физическом и эмоциональном насилии над детьми. На это отреагировали в Департаменте полиции и прокуратуре Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали сегодня, 7 декабря 2023 года, в одном из Instagram-пабликов.

"В городе Талгаре появились обвинения в адрес частной школы от родителей, утверждающих, что в учебном заведении происходит физическое и эмоциональное насилие над детьми. Дети сообщают о случаях жестокого обращения, включая дергание за волосы, толкание и повышенный голос со стороны педагогов", – говорится в описании публикации.

Комментаторов возмутило агрессивное поведение учительницы, и они призвали правоохранительные органы принять соответствующие меры:

"Ужас!"

"Ее походу муж дома ... так же. Напишите на нее заявление".

"Чужих детей не бывает, это беспредел. Наказывать надо таких как минимум сажать".

"Кто-то растит, лелеет ребенка, а тут жизнью недовольная срывается еще и на слабых".

"Это не просто ужас, ей надо в психбольницу, но не в школу. Таких людей нельзя к детям допускать".

"Это все из-за безнаказанности. Это с какой силой надо было "пихнуть" бумажку, что он так отлетел".

"Надо было не замазывать, а показать, как она бумажку пихнула. Там обучение 100 тыс. тенге стоит, платишь и ребенка трогают".

"Она, наверное, уже в другой школе работает, может, даже в садике. За такое отношение нужно вообще запретить работу в детьми".

"Неадекватная женщина, учитель, если ее можно назвать учителем. Привлечь ее по всей строгости, потом дети становятся агрессивными, вырастая".

Завуч школы заявила kris_p_talgar, что случай был в октябре, а учительница (на видео) у них уже не работает.

"Однако родители оспаривают слова завуча об увольнении учительницы. Заявляют, что Елена Владимировна продолжает работать. Похоже, что школа прикрывает ее. В любом случае, одного увольнения будет недостаточно. Мучительница должна понести строгое наказание, с запретом на право педагогической деятельности", – говорится в сообщении.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областную полицию, где нам сообщили следующее:

"По данному факту сотрудниками полиции на место направлена следственно-оперативная группа. В настоящее время указанный инцидент зарегистрирован в УП Талгарского района по ст. 140 ч. 2 ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". – Прим. ред.) УК РК. Отдельным указанием начальника ДП Алматинской области проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в изучении обстоятельств инцидента".

В ДП региона также пообещали, что иная информация будет предоставлена дополнительно.

Также видеозапись прокомментировали в прокуратуре Алматинской области, где подчеркнули, что на факты, связанные с детьми, сотрудники ведомства реагируют быстро.

"По данному случаю прокурорами ориентировано районное управление полиции, которыми данный факт зарегистрирован в книгу учета информации для принятия процессуального решения. Правоохранителями выясняются подробные обстоятельства, отбираются пояснения администрации школы и иных лиц". Прокуратура Алматинской области

Также прокуратурой Талгарского района в Департамент качества среднего образования Алматинской области внесено представление об устранении нарушений законности.

"Во всех учреждениях образования размещен QR-код прокуратуры Алматинской области, с помощью которого ежемесячно от граждан поступают около 10 сообщений о фактах различного рода правонарушений, в частности буллинг, вымогательство, поборы... Эти сигналы незамедлительно проверяются прокурорами, в случае подтверждения, принимаются меры прокурорского надзора", – отметили в прокуратуре Алматинской области.

В ведомстве напомнили, что неравнодушные жители области могут сообщать о любых фактах совершения правонарушений в отношении детей на:

мобильный номер прокуратуры региона: +7 (777) 012-35-91

Instagram: almaty_obl_prok.

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