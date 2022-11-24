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Пашинян отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ

Никол Пашинян отказался подписать декларацию СКБ ОДКБ Фото: primeminister.am
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября отказался подписывать проект "Декларации СКБ ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения", сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в тексте выступления Пашиняна, размещенного на сайте правительства, Армения предлагает решением СКБ ОДКБ ускорить с азербайджанской стороной проведение необходимой политико-дипломатической работы, направленной на "незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года".

По словам премьер-министра Армении, такая позиция важна не только для восстановления территориальной целостности Армении, но и для препятствования дальнейших эскалации конфликта со стороны Баку. Пашинян отметил, что такие риски сохраняются и сослался на доклад генерального секретаря ОДКБ Станислав Зася от 28 октября.

По мнению премьера Армении, отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как "зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении". Это, в свою очередь, "противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ", добавил Пашинян.

На данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект "Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения" недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы.премьер-министр Армении Никол Пашинян

23 ноября сообщалось о том, что с 2023 года обязанности генерального секретаря ОДКБ будет исполнять Имангали Тасмагамбетов.

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