Сербия и Косово достигли соглашения по автомобильным номерам
"У нас есть сделка! Мне очень приятно сообщить, что главные переговорщики от Косово и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложении по нормализации их отношений", - написал политик в Twitter.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 23, 2022
We have a deal!
Very pleased to announce that Chief Negotiators of #Kosovo & #Serbia under EU-facilitation have agreed on measures to avoid further escalation and to fully concentrate on the proposal on normalisation of their relations.
По данным Борреля, Сербия пообещала прекратить выдачу номерных знаков с названиями городов Косово. Косово в ответ не будет предпринимать дальнейших действий, связанных с перерегистрацией транспортных средств.
Глава дипломатии Евросоюзадобавил, что в ближайшие дни пригласит стороны обсудить следующие шаги.
Власти Косова требовали от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными Белградом с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS". С 21 ноября нарушителям планировалось начать выписывать штрафы от 150 евро.
28 августа Сербия и Косово урегулировали спор о документах по поводу перемещения своих граждан через границу. Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово - не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности.