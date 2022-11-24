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Сербия и Косово достигли соглашения по автомобильным номерам

глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, Сербия, Косово, соглашение, автомобильные номера Фото: ec.europa.eu
Сербия и самопровозглашенное Косово пришли к соглашению по проблеме автомобильных номеров, заявил 24 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает Zakon.kz.
"У нас есть сделка! Мне очень приятно сообщить, что главные переговорщики от Косово и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложении по нормализации их отношений", - написал политик в Twitter.

По данным Борреля, Сербия пообещала прекратить выдачу номерных знаков с названиями городов Косово. Косово в ответ не будет предпринимать дальнейших действий, связанных с перерегистрацией транспортных средств.

Глава дипломатии Евросоюзадобавил, что в ближайшие дни пригласит стороны обсудить следующие шаги.

Власти Косова требовали от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными Белградом с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS". С 21 ноября нарушителям планировалось начать выписывать штрафы от 150 евро.

28 августа Сербия и Косово урегулировали спор о документах по поводу перемещения своих граждан через границу. Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово - не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности.

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