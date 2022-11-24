Сербия и Косово достигли соглашения по автомобильным номерам

Сербия и самопровозглашенное Косово пришли к соглашению по проблеме автомобильных номеров, заявил 24 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает Zakon.kz.

"У нас есть сделка! Мне очень приятно сообщить, что главные переговорщики от Косово и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложении по нормализации их отношений", - написал политик в Twitter.

We have a deal!



Very pleased to announce that Chief Negotiators of #Kosovo & #Serbia under EU-facilitation have agreed on measures to avoid further escalation and to fully concentrate on the proposal on normalisation of their relations. November 23, 2022

По данным Борреля, Сербия пообещала прекратить выдачу номерных знаков с названиями городов Косово. Косово в ответ не будет предпринимать дальнейших действий, связанных с перерегистрацией транспортных средств.

Глава дипломатии Евросоюзадобавил, что в ближайшие дни пригласит стороны обсудить следующие шаги.

Власти Косова требовали от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными Белградом с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS". С 21 ноября нарушителям планировалось начать выписывать штрафы от 150 евро.

28 августа Сербия и Косово урегулировали спор о документах по поводу перемещения своих граждан через границу. Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово - не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности.