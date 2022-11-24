В Китае зафиксировали антирекорд по суточному приросту COVID-19

В Китае за прошедшие сутки, 23 ноября, выявили 31 656 случаев заболевания коронавирусом, что является для страны историческим антирекордом, сообщает Zakon.kz.

Данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР приводит ТАСС. Прежде максимальный прирост инфицированных в Китае зафиксировали 14 апреля – 29 411 случаев.

Как следует из отчета медиков, 87 процентов заболевших являются бессимптомными носителями. В конце января этот показатель составлял порядка 20 процентов. Из докладов, ежедневно публикуемых китайскими властями, следует, что вирус в КНР становится все сложнее контролировать.

21 ноября азиатские фондовые рынки и цены на нефть упали, так как инвесторы забеспокоились об экономических последствиях обострения ситуации с COVID-19 в Китае. Неприятие риска пошло на пользу облигациям и доллару.