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В Китае зафиксировали антирекорд по суточному приросту COVID-19

Covid-19, Китай, антирекорд Фото: pixabay
В Китае за прошедшие сутки, 23 ноября, выявили 31 656 случаев заболевания коронавирусом, что является для страны историческим антирекордом, сообщает Zakon.kz.

Данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР приводит ТАСС. Прежде максимальный прирост инфицированных в Китае зафиксировали 14 апреля – 29 411 случаев.

Как следует из отчета медиков, 87 процентов заболевших являются бессимптомными носителями. В конце января этот показатель составлял порядка 20 процентов. Из докладов, ежедневно публикуемых китайскими властями, следует, что вирус в КНР становится все сложнее контролировать. 

21 ноября азиатские фондовые рынки и цены на нефть упали, так как инвесторы забеспокоились об экономических последствиях обострения ситуации с COVID-19 в Китае. Неприятие риска пошло на пользу облигациям и доллару.

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COVID-19 Китай
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