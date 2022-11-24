"Кайрат" с ничьей начал элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу

Алматинский футзальный клуб "Кайрат" сыграл в нулевую ничью в первом туре элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Самый титулованный коллектив Казахстана не смог поразить ворота команды из Мальты – "Сент-Эндрюс", сообщает Zakon.kz.

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Казахстанские фанаты футзала, заполнившие Дворец спорта имени Балуана Шолака в Алматы, не смогли увидеть голов в исполнении своих любимцев – 0:0. Но и оборона мальтийцев благодаря надежной игре вратаря Селиньо сыграла на пятерку.

В другом поединке подгруппы С португальская "Бенфика" и "Хрудим" (Чехия) не выявили победителей – 3:3.

Таким образом, после первого тура все 4 команды набрали по одному баллу. По расписанию 24 ноября "Бенфика" играет с "Сент-Эндрюсом" (18:30), "Кайрат" – против "Хрудима" (21:00).